高市総理は中東情勢をめぐり、アメリカとイラン、それぞれの首脳との会談を調整していると明らかにしました。立憲民主党・小西洋之 議員「日本が持っている外交資産をしっかり使って紛争拡大を止めるために、首脳として全力で動くと、そうしたことについて答弁ください」高市総理「もう既にイランとは何度も何度も、やらせていただいております。さらに首脳同士という話でございますが、こういった段取りもつけさせていただい