【乙女座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

乙女座（8/23~9/22生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

周囲からいい刺激を受けて、次のステージに進んでいけるタイミングの乙女座。関わる人々の考え方を取り入れることでうまくいったり、誰かが頑張る姿を見てモチベーションが上がったりすることもありそうです。人間関係があなたの運勢に影響してくるので、そばにいる人々、新しい出会いを大切にしましょう。

さまざまな人と交流する中で、これまでの自分なら選ばなかった選択や、やらなかった行動にあえてチャレンジしてみてください。小さな冒険や挑戦によって、今まで見えなかった景色を味わうことができ、幸福度が高まっていくでしょう。

視野が広がり発想力が高まる星回りなので、思いついたアイデアを活かしていくことも大切です。構想や計画は、頭で練りすぎずにまず行動に移してみるといいでしょう。予想以上のうれしい結果につながったり、あなたの人生にとって大切な経験となったりするかもしれません。考え方のポイントは、固定観念や古いルールにとらわれないことです。「誰もやっていないから」「これまでこうしてきたから」といったセオリーで自分を縛るのをやめて、心を解き放ちましょう。その枠を超えた先に、明るい未来が広がっていきます。

自分の趣味や考えを発信していくことも幸運の鍵に。SNSや投稿サイトを活用したり、公募など発表の場に持ち込んでみたりするのもいいでしょう。うまくブームに乗ることができれば、一躍注目を集める可能性もあります。新たな一歩をぜひ楽しんで。

乙女座の2026年上半期の《仕事運》は？

変革の星・天王星が、4/26に社会的地位をつかさどる位置に移動することで、あなたのキャリアプランに変化の予感が。これからの7年間において、異動や担当業務の変更、転職や独立など、働き方の幅が広がるかもしれません。それはもとから望んでいたものではないかもしれませんが、結果的にあなたにとって大きなチャンスになるでしょう。変わらないことにこだわるよりも、変化を受け入れ、流れに乗って進むことが開運のポイントです。

2026年上半期を通して、まわりと協力することでいい結果につながる星回りです。個人プレーになると勢いが失速してしまうので注意。チームワークを大切にしながら、主体性をもって仕事をしましょう。

乙女座の2026年上半期の《健康運》は？

この時期の健康管理には、数値での可視化、継続の仕組化、効率化がポイントになります。新しい方法にツキがあるので、便利なアプリや、歩数や睡眠時間を計測できるスマートウォッチを活用してみるといいでしょう。スマホと連携できる健康家電や、フィットネスマシンなどもおすすめ。

サプリメントやプロテイン、健康食品など、効率的に栄養を補給できるものもよさそうです。自分に合ったものを探して、習慣に取り入れてみるといいでしょう。逆に、今まで続けてきた健康法を見直してみることも大切です。健康常識は日々アップデートされているので、本当に意味があるのか、現代では逆効果とされていないか、調べてみると発見があるかも。

乙女座の2026年上半期の《人間関係》は？

幸運の星・木星が友人やグループを表す位置にいることから、交友関係が活発になります。困ったときには、心を許せる友人たちが力になってくれそうなので、悩みを共有すればよき理解者になってくれるでしょう。

一方で試練の星・土星とインスピレーションの星・海王星が合わさる1月下旬からは、精神的な自立が促されてきます。誰かの存在に依存していたり、判断を委ねていたりすることがあれば、そこから抜け出す必要がありそう。仕事や家庭の中でも、「これは相手に任せたほうがいいから」と思っていることでも、自分で詳細を把握するようにしてみてください。あなたの自信になるだけでなく、関係性の向上にもつながります。

乙女座の2026年上半期の《金運》は？

周囲との交流が増えて何かと出費がかさみそうなときです。贈り物や、食事会やイベントへの参加でお財布がピンチになることも。ただしこれは人間関係への必要な投資なので、惜しみすぎないほうがいいでしょう。そんな人づきあいが、将来のあなたのチャンスにつながる可能性もあります。

仲間からの紹介でお得な情報を得たり、人脈を通じて恩恵を受け、仕事につながったりすることもあるかもしれません。すぐにはメリットを感じなくても、今は人間関係で必要なお金はケチらないことが開運の秘訣に。ただし、金運は人の縁の質にも比例しそう。いい関係であれば将来の資産になりますが、よくない関係であれば浪費になってしまうこともあるので、よく見極めて。

