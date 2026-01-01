年末年始の帰省で出てくるのが、「実家どうする問題」だ。「モノが多い実家の片づけ、いつか何とかしないと…」。そう思いながら、ついつい後回しにしていないだろうか。

親世代が高齢になっても、子ども世代は働き盛りで忙しいため、実家の片づけ問題など考えたことがないという人も多い。しかし、いざ親に万が一のことが起き、予想外の「大金」がかかることを知って、愕然とする人が後を絶たない。

法改正の影響もあり、今や「実家の放置」は家計を揺るがす大きな火種となりつつある。では、そのリスクを回避するために、今からできることはあるのだろうか。

そこで、登録者数19万人の人気YouTube「イーブイ片付けチャンネル」運営者であり、書籍『1万軒以上片づけたプロが伝えたい 捨てるコツ』のの著者でもある二見文直氏に、「実家じまいの金銭的リスクを回避するコツ」について伺った。

（構成／樺山美夏、ダイヤモンド社・和田史子）

実家を空き家にすると「税金が6倍」に!?

みなさんは「実家じまい」という言葉をご存じでしょうか。

これは、親御さんが介護施設に入られたり、亡くなられたりした後、空き家になった実家の整理や処分を行うことを指す言葉です。近年、この実家じまいのための遺品整理や生前整理の片づけを、僕たちに依頼してくださるお客様が急増しています。

しかも、「今月までに片づけてほしい」「鍵を預けるから1日も早くお願いしたい」といった、切羽詰まった急ぎのご依頼が多いのが特徴です。

なぜ、これほどまでにみなさんがあせっているのか。この背景には、2023年に施行された「空き家対策措置法の改正」の影響が大きいと見ています。

これまでも、倒壊の危険性や衛生上有害な廃屋は「特定空き家」として固定資産税が6倍になっていました。しかし改正後は、実家を空き家のまま放置し、管理が不十分だと判断されると「管理不全空き家」に指定されることになったのです。

これにより、固定資産税が6倍に、地域によっては都市計画税も3倍に跳ね上がることが決まりました。つまり、ペナルティの対象範囲が以前より大幅に広がったわけです。

「うちはまだ大丈夫」と思うかもしれません。しかし、戸建ての空き家の状態悪化は、想像以上に早く進みます。ゴミの放置による異臭、ねずみやゴキブリなどの害虫の発生、庭木が繁茂して近隣に迷惑をかけるなどすれば、すぐに「管理不全空き家」の条件に該当してしまうのです。

実家の片づけに「子どもの教育資金」を使わざるを得なくなる

親御さんがまだまだお元気なご家庭では、こうした話は他人事のように聞こえるかもしれません。しかし、僕たちに実家じまいのご相談をいただく方も、その多くが働き盛りの現役世代です。ご自身の子どもの教育費や住宅ローンの返済などがあり、自分の生活だけで精一杯という方もたくさんいらっしゃいます。

そのため、突然わが身に降りかかってきた実家じまいの問題に対し、「まさかこんなことになるなんて」と、急な決断と出費を迫られるケースが後を絶ちません。

ある依頼者さんは、ご実家から離れた場所に住んでいましたが、お母様が入院されたのを機に妹さんと相談し、7LDKの実家じまいをわずか3カ月で決断されました。

実家を片づける場合、さまざまな費用が発生します。一般的な遺品整理の費用の相場は、3LDKの戸建てでも30万〜80万円。長年住み続けた家でモノが大量にある場合や、大型家具などの廃棄物が多い場合は100万円を超えることもあります。

さらに、子どもが遠方に住んでいる場合は、何度も実家と自宅を行き来する交通費もかさみます。実際、依頼者さんの中には、「実家じまいのために、今までコツコツ貯めてきた子どもの教育資金を使い果たしました」と、そうせざるを得なかった状況を嘆く方もいました。

「それなら、更地にしてしまえば管理も楽になるし、売却もしやすくなる」と考える方もいるかもしれません。しかし、ここにも大きな落とし穴があります。

住宅用地として使用されていた土地は、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されなければ、固定資産税の軽減措置が適用されます。ところが、家屋を解体して更地にしてしまうと、この特例措置が一切適用されなくなるのです。

解体費用自体も高額です。木造住宅の場合、30坪で150万円〜200万円、鉄筋コンクリート造なら300万円〜500万円が相場です。つまり、実家の片づけから解体までを一貫して行うと、少なくとも200万円、条件によっては500万円以上の費用がかかる可能性があります。

「かかった費用より高く売却すればいい」と思っても、すぐに買い手がつくとは限りません。売れなければ、解体費用に加えて毎年の税負担も増えるという、最悪の事態を招きかねないのです。

親とモメずに「実家の未来」を話し合うコツ

これらの金銭的リスクを考えると、親が元気なうちから「実家の未来」について話し合っておきたいところです。しかし、親に向かって「死んだ後の家のことだけど…」とは、なかなか切り出しにくい問題でもあります。

そこで僕がおすすめしたいのが、「間接的に話題にする」という方法です。

たとえば、「タレントの松本明子さん、実家の片づけを先延ばしにして1800万円もかかったんだって。うちはそんなお金ないよね」というように、有名人の事例やニュースなどの「他の話題」から、実家の片づけの重要性をそれとなく伝えてみるのです。これなら角が立たず、関心を持ってもらいやすいでしょう。

また、ご実家のテレビでYouTubeを視聴できる環境であれば、実家の片づけ動画を一緒に見るのも効果的です。

実際、僕たちのチャンネルの「生前整理の片づけ動画」を何本か観てくださった視聴者の親御さんが、「うちも片づけようかしら」と言い出し、ご家族が手伝って一気に片づけが進んだ例もありました。映像でビフォーアフターを見ることで、「片づくとこんなにスッキリするんだ」というポジティブなイメージを持ってもらえるからです。

ただし、注意点があります。「遺品整理」の動画は見せないでください。まだお元気な親御さんに対して失礼ですし、「早く死んでほしいのか」と拒否感を示される方も多いと思います。あくまで「生活を快適にするための片づけ」の動画を選ぶようにしましょう。

動画を視聴できなければ、実家の片づけについて書かれた本や雑誌を渡してみるのもひとつの方法です。僕の本の読者さんにも、親御さんにプレゼントされた方が多くいらっしゃいますし、本がきっかけで生前整理に踏み切ったご家族もいらっしゃいます。

大切なのは、親御さんの気持ちを尊重すること。無理やり片づけさせるのではなく、さりげなく話題にしたり、きっかけを与えたりしながら、実家の片づけに気持ちを向かわせてあげること。それが、将来のリスクを回避し、家族みんなが納得できる「実家じまい」への第一歩となるのです。