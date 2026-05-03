Photo: mio 夜は少し早めにベッドに入り、読書やYouTubeを楽しむ派の私。ベッドサイドに散らかっている本やリモコン、寝ている間に充電するデバイスを整頓したい……。そこで見つけた山崎実業のラックで、ベッドサイドをスッキリさせることに成功しました。山崎実業の「浮かせる」ラック Photo: mio 今回導入