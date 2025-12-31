元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高Ｎｏ．１（３４）と２０２６年中にも結婚することが３１日、分かった。

２４年９月に一部週刊誌で熱愛が報じられてから約１年４か月。関係者によると、２人はその後も結婚を目指して真剣に交際を続けてきた。共に３５歳となる今年、年齢も考慮してゴールインを考えているという。

柏木は２４年４月にグループ在籍１７年の“最長”でＡＫＢ４８を卒業し、恋愛を解禁。２５年１１月に放送されたフジテレビ系「ボクらの時代」で結婚願望を聞かれると「グループを卒業したきっかけの一つ。（結婚や出産の）可能性があるかもしれないところに立つためには、まず卒業しなきゃというのもあった」と明かしていた。この日はＮＨＫ紅白歌合戦にＯＧとして出演した。

一方、「ぱーてぃーちゃん」は２４年ブレイク芸人ランキング（オリコン調べ）で１位を獲得した。すがちゃんは個人でも２５年はドラマ出演などで活動の幅を広げるなど仕事は順調で、チャラい芸風とは異なり、インタビュー取材では「人を手伝うのが好き」と真摯（しんし）な一面も。同じ事務所に所属する２人が、将来を共に歩むことを決めた。

◆柏木 由紀（かしわぎ・ゆき）１９９１年７月１５日、鹿児島県生まれ。３４歳。愛称は「ゆきりん」。２００７年４月に３期生としてＡＫＢ４８加入。１９年５月以降は４８グループ最年長メンバーに。２４年４月３０日にグループ卒業。公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ゆきりんワールド」を運営中。

◆すがちゃん最高Ｎｏ．１（すがちゃん・さいこう・なんばーわん）１９９１年８月２１日、山形市出身。３４歳。３歳で母を亡くし、中学１年生で一人暮らしに。ワタナベコメディスクール１９期出身。１４年「パーティーズ」としてデビュー。２０年解散。２１年からお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」として活動し、ツッコミを担当。