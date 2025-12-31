¡Ú¹ÈÇò¡Û»³»û¹¨°ì¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤óÀ¼¤Ç²Î¤¦¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥éÃ´Åö¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¤Ë·è¤áÏÃÂê
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¤¬¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡»³»û¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±éÁ°¤ËX¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥½¥í¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥Ð¤ª¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¡¦ÁÇ¤Î¤É¤ì¤Ç²Î¤¦¤«ÌÂ¤¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬»³»û¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Î¥¥ã¥é¤Î¿§¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿µó¶çÇò¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö»³»û¤µ¤ó¤Î¥½¥í¤Ï¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¤¬¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡»³»û¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±éÁ°¤ËX¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥½¥í¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥Ð¤ª¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¡¦ÁÇ¤Î¤É¤ì¤Ç²Î¤¦¤«ÌÂ¤¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Î¥¥ã¥é¤Î¿§¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿µó¶çÇò¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö»³»û¤µ¤ó¤Î¥½¥í¤Ï¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£