¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×°Û¼¡¸µ¤ÎÆùÂÎ¡¢ºå¿ÀOB¤¬¡ÈÌ´¥³¥é¥Ü¡É¡¡¥Ð¥¥Ð¥¤¹¤®¤ë44ºÐ¡Ö¸ü¤ß¤¬°ã¤¦¡×
»å°æ²ÅÃË»á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂ¾¤ÎÊý¤È¸ü¤ß¤¬°ã¤¦¡×
¡¡2022Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éºå¿À¤Î¡ÖSpecial Ambassador¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë»å°æ²ÅÃË»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÇØÃæ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¡Ä¡ÄÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÈÈà¤é¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ÖAmotti¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHINee¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ó¥Û¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤ÎÉþ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢»å°æ»á¤ä¥ß¥ó¥Û¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤òSNS¤Ê¤É¤Ç¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¥¹¥²¡¼¿ÈÂÎ¤À¤Ê¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢Â¾¤ÎÊý¤È¸ü¤ß¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Í»å°æ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤È3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»1755°ÂÂÇ¡¢171ËÜÎÝÂÇ¡¢300ÅðÎÝ¡£¡ÖÄ¶¿Í¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï·Ð¸³¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸ÅÁã¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë