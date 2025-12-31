M2 CS¡§ºÇ¹â¿å½à¤ÎÂ®¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¡¡¥¿¥¤¥«¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ü GT¡§ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¡BBDC 2025¡Ê2¡Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£RS3¤Î¼¡¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¤Ç¸åÎØ¶îÆ°¤ÎBMW M2¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢2¥É¥¢¤ÎM¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤À¡£CS»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥«¥Ã¥×2¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ëÉ÷¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬¥ê¥¢¤ò¾þ¤ë¡£
Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬´üÂÔ¤Û¤É¥°¥ê¥Ã¥×¤»¤º¡¢¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¾¯¤·¿¼¤á¤Ë±¦Â¤òÅÝ¤¹¤È¡¢ÆÍÁ³¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹Å¤¤Â¤Þ¤ï¤ê¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤ä´¶¿¨¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¥¤¥ê¥ä¡¦¥Ð¥×¥é¡¼¥È¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
BMW M2 CS¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤È¤³¤í¤¬Ï©ÌÌ¤¬´¥¤¯¤È¡¢±Ô¤¤¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÅ¾¡£¡Ö¾®¤µ¤ÊM¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤Áà½ÄÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎÂ®¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶³ÐÅª¤Ê½¼Â´¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¤¬Èù¾Ð¤à¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§AMG GT 43
Æ±¤¸¤¯¸åÎØ¶îÆ°¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 43¤Ï¡¢ÌÃÊÁ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤2.0L 4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à²º¤ä¤«¤Ê»ÅÍÍ¤À¤¬¡¢421ps¤ÈÆ°ÎÏÀÇ½¤ËÉÔËþ¤Ê¤·¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¿¨¤ËÍ¥¤ì¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¶½¤¸¤ì¤ë¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤À¤È¡¢¥Ð¥×¥é¡¼¥È¤Ï°õ¾Ý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÆ»¤Ç¤ÏÍ¾¤êÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡£¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 43¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¿¥¤¥«¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ü GT¤ÎÀ³Ê¤â¡¢¾¯¡¹Ê£»¨¡£¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤òÄ¶¹âÂ®¤Ç¼þ²ó¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¶¥Ã¥Ï¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì2¥·¡¼¥¿¡¼¤À¤¬¡¢4¥É¥¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¼Ö½Å¤Ï2220kg¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï1109ps¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏºÇ¹âÊö¡£Ë¤«¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢½Å¤ßÉÕ¤±¤È¥ì¥·¥ª¤âÍýÁÛÅª¤À¡£¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡£¡ÖÂ®¤¯¤Æ°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¹ØÇãÁØ¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¡£¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
Á¡ºÙ¤Ê´¶¿¨¤ËÌµ¸Â¤Î¥ê¥Ë¥¢¤µ¡§911 GT3
2025Ç¯¤ÎBBDC¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤¬2Âæ¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¤¿¡£992.2À¤Âå¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿911 GT3¤Ç¡¢»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£¼«Á³µÛµ¤¤Î4.0L¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È6Â®MT¤Î¥Ú¥¢¤¬¡¢¾è¤ê¼ê¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¤À¤¬¡¢°ìÈÌÆ»¤ËÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡£±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»ë³¦¤â¹¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¹â²òÁüÅÙ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£»ê¹â¤Î¥·¥ã¥·¡¼Ç½ÎÏ¤ò¡¢510ps¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¦¤ÇË×Æþ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ý¥ë¥·¥§911 GT3 ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¡Ö¤ª¿¬¤ØÅÁ¤ï¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶¿¨¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÌµ¸Â¤Ê¥ê¥Ë¥¢¤µ¡£¼¾¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥ó¤Ç¼«Á³¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¹Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ì¡¼¥ó¤¬ÏÃ¤¹¡£
É®¼Ô¤âÆ±´¶¡£¤À¤¬¡¢´°àú¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÌá¤¹¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¤«¤éÁÆÌî¤Ê¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢½Ð¿§¤Î°ìÂÎ´¶¤Ø¿å¤òº¹¤¹¡£Äã°è¤Ç¤Î¹Å¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼Åª¤Ê¹äÏÓ¤µ¡§¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å
¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤òëð²Î¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¤«¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£2Âæ¤È¤â¸«¹û¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¡¢ÂçÇÓµ¤ÎÌ¤ÎV12¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¹ëÔú¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ø¾è¤ë¤È¡¢²£¤ËÄ¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î»ë³¦¤¬¤ä¤ä¶¹¤¯¡¢Âç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¾¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÈ¾Ê¬°Ê¾åÅÝ¤¹¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¼êÁ°¤«¤é¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å
ËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¼Â´Ä¶¤Ç¾¤´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Á³¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥ì¥·¥ª¤È¥¿¥¤¥È¤Ê»ÑÀªÀ©¸æ¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É°ÕÍßÅª¤ËÏ¢Â³¤¹¤ë¥«¡¼¥Ö¤ò¶î¤±½ä¤ì¤ë¡£Êü¤¿¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢²¿»þ´Ö¤Ç¤âÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤è¤ê±¿Å¾»ÑÀª¤Ï¥Ù¥¿¡¼¡£¥Ñ¥ï¡¼¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÂ®ÅÙ°è¤Ç¤Î¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼Åª¤Ê¹äÏÓ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥½¡¼¥ó¥À¡¼¥¹¤¬Ã¼Åª¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£
