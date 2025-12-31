ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¼óÄ¹¡×Â³½Ð¤ÎÇ¯¡¡¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¸ý»ß¤á...ÃÏ°è¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë
¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤ê¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤Î¿¦Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤Î¾¾Èø²Â¾¼Ä®Ä¹¤Ï½ÐÄ¥Àè¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼¿¦¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤òÅ±²ó¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
»Ä¤êÇ¤´ü¤ÎµëÍ¿¥¼¥í¤ÇÄ®Ä¹¤òÂ³Åê
2025Ç¯12·î24Æü¤ÎÍÅÄÄ®µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ä¹¤ÎµëÍ¿¡Ê·î³Û77Ëü7000±ß¡Ë¤òÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤éÇ¤´üËþÎ»¤Î4·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î3.5¤«·îÊ¬¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£
Ç¤´üÈ¾¤Ð¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä®Ä¹Áª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼°Õ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¤´ü½ªÎ»¤Î»þ´ü¤«¤é¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯À¸¤¹¤ëÁªµóÈñÍÑ¤ÏÌó1500Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Ä®µÄ²ñ¤Ï12·î2Æü¡¢¡ÖÄ®¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Ä®Ì±¤ÎÄ®À¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ë¼è¤êÌá¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¡¢ÎÑÍýÅªÀÕÇ¤¤¬¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌäÀÕ·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¼«¿È¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤â»Ô¤ÏÈÝÄê
2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ19.2ÉÃ¡×¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¡¦Á°»ÔÄ¹¡£
Åö½é¡¢ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÇò»æÅ±²ó¤Ê¤É¤Î¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¸½ºß¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤â¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²è¤â¿åÌÌ²¼¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬°ËÅì»Ô¤ÎÊý¿Ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âº®Íð¤òÀ¸¤ß¡¢»Ô¤¬¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¿ÏÀ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÂæÉ÷¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬³ØÎò¤ò¡Ö¸Î°Õ¤Ëµ¶¤Ã¤¿¡×¤È8·î29Æü¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£°æ¸ÍÀ¶»Ê°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢
¡Ö¼«¸ÊÍø±×¤äÊÝ¿È¤ËÃí»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇËÃ¾¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë»ê¤ë¼Ô¤¬»Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸½¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤â¤µ¤ì¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ï2ÅÙÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤òµÄ·è¡£»ÔµÄÁª¤ò·Ð¤Æ¡¢12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Ìó4000É¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¤¬Ìó1Ëü3000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁûÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¡×
¡Öµã¤¤¤¿¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¡×
Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÏÉô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤¿¤È½µ´©»ï¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢2025Ç¯9·î24Æü¤Ë¶ÛµÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Àî»á¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿©»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Í¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¤´üÃæ¤ÎµëÍ¿¤òÈ¾¸º¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬¼¿¦¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤â¡Ö¿È¤ò°ú¤¯¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊñ°ÏÌÖ¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï11·î27Æü¤Ë¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÍèÇ¯1·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÊý¡¢²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï11·î17Æü¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¸ý»ß¤á¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼º¿¦¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×
»Ô¿¦°÷¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï5·î¤Ë·ëÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀÖÎæ¿¿ÌéÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
»ÔÄ¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï23Ç¯Ëö¤Ë»ÔÄ¹¤Î½÷À±¿Å¾¼ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ»æ¡¢Î°µå¿·Êó¤¬Êó¤¸¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¿¦°÷¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¤ß²ñ¤Ç¥¥¹¤·¤¿¤ê¡¢ÂÀ¤â¤â¤äÏÆÊ¢¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤¿½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸Å¼Õ»á¤¬¡ÖÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ý»ß¤á¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¡£»ÔµÄ²ñÁªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö»ÔÄ¹¤Ï¼«¤é¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¤È¼¿¦Äó¸À¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¶¼Ç÷¤Ê¤ÉÈï³²¼Ô¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆó¼¡Èï³²¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÈãÈ½¡£·èµÄ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡×¤ÇÁ´¹ñ¶è¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë
Â¾¤Ë¤â¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¤¬Ê£¿ô¤Î¸©¿¦°÷¤Ø¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¿¦¡£Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤ÎÂ¼¾åÂîºÈ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸øÌ³½ÐÄ¥¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿»ÔÄ¹Èë½ñ¤ò¼«¼¼¤Ë¾·¤¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£»ÔÄ¹Èë½ñ¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤ÇÃÇ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÄ¹¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤Î1Ç¯¡£ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÎÍ½»»¿³µÄ¤Ê¤É¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ç²á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µ¼Ô¤¬¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ç°ËÅì»Ô¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÁûÆ°¸å¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬3¡¢4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â°ËÅì»ÔÄ¹¡¢³ØÎòº¾¾Î¤Ê¤ÉÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹´ØÏ¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÁûÆ°¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤âÏ¢Æü¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢°ËÅì»Ô¤ò¡ÖÁ´¹ñ¶è¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡ÖÁûÆ°¤Î³¹¡×¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼¡¤ËÁûÆ°¤È¤Ê¤ë¼óÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤àÃÏ°è¤Î¼óÄ¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£