JOYSOUND¡Ö2025Ç¯ Ç¯ÂåÊÌ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡¡Ö10Âå¡×1°Ì¤Ï¡È24Ç¯Á°¡É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡©
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡Ë¤¬¡¢JOYSOUND¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤¦¤¿¥¹¥¡×¤Î²ñ°÷¤Î²Î¾§¤Ë´ð¤Å¤¡¢10Âå¤«¤é60Âå¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò½¸·×¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Ç¯ÂåÊÌ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡¼¡ª¡Û¡ÈÁ´Ç¯Âå¡É¥é¥ó¥¥ó¥°1¡Á10°Ì¤ò°ìµó¡¢¸ø³«¡ª¡¡°Õ³°¤Ê¶Ê¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¿Íµ¤¶Ê¤â¡ª
¡¡½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î15Æü¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Áª¶ÊÈÖ¹æÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¶ÊÊÌ¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í±ÇÁü¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¹ç»»¤·¤Æ½¸·×¡£
¡¡10Âå¤Î1°Ì¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤¬2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤Î1°Ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢10Âå2°Ì¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¶Ê¤Ï20¡Á50Âå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡50Âå¤È60Âå¤Î1°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡ÈÌ´¤ÎÅÓÃæ¡É¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä¥ê¥º¥à¡¢²»°è¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥é¥ª¥±ºÎÅÀ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£