¡¡³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¡Ê°Ê¹ß¡¢¥¸¡¼¥ë¥¹¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÂÐÏÃ¤¹¤ë·Á¤ÇÅú¤¨¡¢ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²»À¼AI¡ÖOmakase.ai¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÀµÂçÂåÉ½¤¬¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²»À¼AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ°¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¢£²»À¼AI¤Î²ÄÇ½À
¡¡À¶¿å»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡ØOmakase.ai¡Ù¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²»À¼AI¤òºî¤Ã¤¿¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î´ã¶ÀÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥â²èÌÌ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È²»À¼AI¤¬¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£ËÜÆü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ã¶À¤ò¤ªÃµ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È³ê¤é¤«¤Ë±þÅú¡£
¡¡À¶¿å»á¤¬¡ÖËÍ·ë¹½¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Æ»Å»ö¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¤¤Ê¤ó¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ã¶À¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²»À¼AI¤¬¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡ØTYPE¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥È¤È¥¿¥¤¥×¡¦¥Ø¥ë¥Ù¥Á¥«¡¦¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÆüËÜÀ½¤Ç·Ú¤¯»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅª³Î¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¶¿å»á¤¬Êø¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢AI¤ÏÁ´¤ÆÊÖÅú¡£ÅÙ¿ô¤ÎÁêÃÌ¤ä¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î°ÆÆâ¤Þ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤³¤Ê¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÜµÒ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬1ÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤Æ¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬AI¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½¾õ¤½¤Î´ã¶À²°¤òÃµ¤¹¤È¤³¤í¤À¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°ÆÆâ¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢»È¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¶¿å»á¤Ï¡Ö²»À¼AI¤ò¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀäÂÐ»È¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÆþÎÏ¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¡¹¤ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Ñ¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡¹¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤Ï¡Ö»¨¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Åª¤Ê¤È¤³¤í¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡¢AI¤ÎÊý¸þÀ¤òÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£À¶¿å»á¤Ï¡ÖÀ¼¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¹Í¤¨¤º¤ËÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Å¬Åö¤Ê¤³¤È¤È¤«¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«°Õ»×·èÄê¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÜµÒ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£2026Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¸µÇ¯¤Ø
¡¡µÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢À¶¿å»á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿·µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÇ¤¤»AI¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤ªÇ¤¤»¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î2¹æµ¡¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢À¶¿å»á¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ªÇ¤¤»OS¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´°àú¤ÊÀÜµÒ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ËÊÑ¤¨¤ëÆ¬Ç¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÊý¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë¤Ï¡Öº£¤ÏÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤¹¤°Åú¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼ê¤ò¿¶¤ëÆ°ºî¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å»á¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º2026Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¸µÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤ªÅ¹¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀÜµÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦½é¤ÎÀÜµÒOS¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ë¤â¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÁá¤¹¤®¤¿¡£º£¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤â¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³×Ì¿Åª¤Ê¿Ê²½¤À¡£¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÂç¾¡Éé¤À¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê)