¡Ú¥¢¥Ë¥áÂçÀèÀ¸¡Û¡ØGQuuuuuuX¡Ù¤Ç2025Ç¯¥¢¥Ë¥áÁí·è»»¡ªº£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á´Á»ú¤Ï¡ØÂ³¡Ù
¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸µµ¤¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¿¤ÀÆü¾ï¤òËº¤ì¤Æµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¡½¡½¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÀ¸¤¤ëÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥à¡Ø¥¢¥Ë¥áÂçÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ë¥á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤òÄÖ¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ï¢ºÜÂè16²ó¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈ¬ÌÚÈþº´»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¡£ËÜ¥³¥é¥àºÇÂ¿½Ð±é¡ÊÄÌ»»12²óÌÜ¡Ë¤ò¸Ø¤ëÈ¬ÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´Á»ú°ìÊ¸»ú¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØGQuuuuuuX¡Ù¤Ç2025Ç¯¥¢¥Ë¥áÁí·è»»¡ªº£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á´Á»ú¤Ï¡ØÂ³¡Ù
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÎÃû¤·¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÁâ¤òÄÌÈÎ¤Î¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤À¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ø¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¾ö¤ó¤ÀÀöÂõÊª¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯Êø¤·¤Æ¤¤¤¯¸¤¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¾ö¤ó¤Ç¤â¾ö¤ó¤Ç¤â¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¥µ¥á¤Î¤è¤¦¤Ë½±Íè¤¹¤ëÍÍ¤ÏBµé±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éô²°¤Ï¹Ó¤ì¤¿Âç³¤¸¶¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥áÂçÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤âÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡Ö·§¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥ó¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡©¡¡»ä¤Ï¡ÖÂ³¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ä¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³¤¤ä¥ê¥á¥¤¥¯¤¬Â¿¤¯Æ°¤¤¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖÂ³¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤½¤Î¡ÖÂ³¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÂÔ¤Æ¡£Á°²ó¤Î¥³¥é¥à¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤«¡ª ÃÆËëÇö¤¤¤¾¡ª ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤È¥Ö¥é¥¤¥È¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃã¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¤¿´¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯1·î¤Î·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡ØBeginning¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ÎÅ·ÃÏ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ÎµóÆ°¤ËÀ¸ÊªÅª¤Ê¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤°ÛÊª´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤¬¶î¤ë¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¿·»þÂå¤«¡Ä¡Ä¡ª
¤È¤³¤í¤¬¡¢·à¾ì¤Ç²¿¤è¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸øÂ¦¤Î²÷¿Ê·â¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¤ß¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÁÆ¬¤«¤éº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö±§ÃèÀ¤µª¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤È¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ç¥¸¥ª¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡Éµæ¶Ë¤Îif¡É¤ÎÀ¤³¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ã¤¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤ËÊÝ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¼«¼çµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤ò°¦¤¹¤ë¸¼¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿Â»Î¡¢½Ê½÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¡£¥¤¥±¤ª¤¸¤Î³µÇ°¤Ë¶¯¸Ç¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥±¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Ä¹¤Î¿Í³Ê¼Ô¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÊñÍÆÎÏ¤Ë¡¢¿·µì¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÉ¨¤òÂÇ¤Ã¤¿¡½¡½¤¢¤ì¤â2025Ç¯¤ÎËº¤ì¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¸ø¼°¤Ç¥¬¥ó¥À¥à¤¬ÀÖ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄË²÷¤Ê¡ÖÙÝÇË¤ê¡×¤ÎÏ¢Â³¤ËÊ¨¤¡¢»þ¤Ëº®Íð¤·¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Á´12ÏÃ¡££±ÏÃ¤´¤È¤ËSNS¤ÇÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼¡¤Î£±½µ´Ö¤Ç¹Í»¡¤¬½ÏÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ä¥Þ¥¶¥½Õ¤Î¥Ñ¥óº×¤ê¤Ê¤é¤Ì¡Ö½Õ¤Î¥¬¥ó¥À¥àº×¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ¤Î¹Í»¡¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤Ë°î¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÖÂ³¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖË·¤ä¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤â¡Ø¥¢¥Ë¥áÂçÀèÀ¸¡Ù¥³¥é¥à¤ÈÈ¬ÌÚÈþº´»Ò¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
