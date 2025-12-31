¡Ú2025Ç¯ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¶È³¦Áí³ç¡Û¿²¼ª¤Ë¿å¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î°ì¸À¡¢ÇÑ»ß¤ÈÀèÁ÷¤ê¡ª¥á¡¼¥«¡¼¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹
Ì´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ
»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¡¡Á´193Ëç
ÆüËÜ»Ô¾ì¤òÐíâ×¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS¡§°ìÈÌ¸ø³«10·î31Æü¡Á11·î9Æü¡Ë¡£Á´ÂÎ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò10Ç¯Àè¤Î2035Ç¯¤ËÄê¤á¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÀ¹¶·¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ »³ÅÄ¿¿¿Í
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¤¬¤¢¤ë¡£2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢EV¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡¢¼¡À¤Âå¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¼Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò»Ô¾ìÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¶¦ÍøÍÑ¤Ç´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Æ°¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¡£
³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖEV¤Ç¤¢¤ë¡ØBYD¥é¥Ã¥³¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜµ¤ÅÙ¤¬¹â¤¤»öÎã¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿JMS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤ÎÆ°¤Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡Ù¤È¡Ø¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢½ôÀÇ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡Ù¤À¡£
½ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼´´Éô¤¬¡¢¡ÖIRA¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©Ë¡¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÆ°¼Ö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâÀ¸»º¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¡£
15¡ó¤Ç¤â»ö¶È¤ÎÂçÉý¸«Ä¾¤·¤ÏÉ¬¿Ü
2025Ç¯½Õ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´°À®¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬25¡ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î2.5¡ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ27.5¡ó¤È¤Ê¤ê°ìµ¤¤Ë11ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¡¢ÀÖß··ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡Ë¤¬Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹·Ø¤·¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
ÆüÊÆËÇ°×²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¥¿¥ó¥É¥é¡Ê±¦¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡Êº¸¡Ë¡¢¥«¥à¥ê¤òµÕÍ¢ÆþÍ½Äê¡£ ÅíÅÄ·ò»Ë
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï7·î22Æü¤ËÆüÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢´°À®¼Ö¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò´Þ¤á¤Æ15¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15¡ó¤È¤Ï½¾Íè¤Î6ÇÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½Å²Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Î¾å´ü·è»»È¯É½¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤Î27.5¡ó´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î°µÇ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£ÄÌ´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤â15¡ó´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬¿§Ç»¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ø¤Ò¤È¸À¡Ù¤ÇÆüËÜ¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑÆ°¸þ¤È¤¤¤¦³°ÅªÍ×°ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¼Â´¶¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¼Â»Ü¤Ï2Ç¯Àè±ä¤Ð¤·
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ¶â¡Ù¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤À¡£1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø»ÃÄêÀÇÎ¨¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
1970Ç¯Âå¤ËÆ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î´øÈ¯ÌýÀÇ¤äÃÏÊý´øÈ¯ÌýÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÃÄêÅª¤ËÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Æ»Ï©ºâ¸»¤«¤é°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¡¢¡Øµì»ÃÄêÀÇÎ¨¡ÊÅöÊ¬¤Î´ÖÀÇÎ¨¡Ë¡Ù¤È¹ÔÀ¯¾å¤ÎÌ¾ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç1L¤¢¤¿¤ê25.1±ß¡¢·ÚÌý¤Ç17.1±ß¤¬²Ã»»¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÅö»þÍ¿ÅÞ¤Î¸øÌÀÅÞ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î²ñÃÌ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨Áá´üÇÑ»ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢Ë¡²þÀµ¤ÎÆ°¤¤¬Æß²½¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¿ô¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ØÇ³ÎÁ²ÝÀÇ¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¡Ù¤ÎÈ´ËÜ¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Í¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÇÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
ÏÃ¤ÏÆóÅ¾»°Å¾¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼èÆÀ»þ¤Î´Ä¶ÀÇ½³ä¤Ï´°Á´ÇÑ»ß¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÝÍ»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ê·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ë¤È¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯Ëö¤ÎÎáÏÂ9Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç·ëÏÀ¤Å¤±ÎáÏÂ10Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë2Ç¯ÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¡¢¤Þ¤¿¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤ÎÈ´ËÜ¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2026Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£