»³»û¹¨°ì¡¢Ì¤º§¤ÎÍÆ¯¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö·ëº§3²ó¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©!?¡×3²óÌÜ¤ÏÇ¯¤Îº¹º§¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ëºÊ¤ò¸ì¤ë
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¡Ê64¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉÔÄê´üÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¡Ê¸å2¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§Îò¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡MC¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢3²ó·ëº§¤·¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©º£¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤é¤É¤Ê¤¤¤Ê¥«¥ï¥¤»Ò¤Á¤ã¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢¤Î¤±¤¾¤Ã¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£»³»û¤Ï4Ç¯Á°¡¢31ºÐ²¼¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²¬ÅÄ¥í¥Ó¥óæÆ»Ò¤µ¤ó¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¤¨¡£¤É¤ó¤À¤±º¹¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡Á¡£Åö»þ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤Í¡¢º£¡ÊÇ¯Îð¤¬ºÊ¤Î¡ËÇÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¶²½Ì¡£Ç¯¤Îº¹¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Èà½÷¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤ÉÁ´Á³¡Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¡Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»äÀ¸³è¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤À¼¤ä¥¤¥±¥Ü¤ò»È¤¦¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤â¤¦64¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Ï¡Ä½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¼¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£