¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçºå¶Í°þ¤ÎWTB¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¥¶¥ó¥À¡¼¤¬ÌöÆ°¡¡´Ý´¢¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀï¡¡Âçºå¶Í°þ61¡½3¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡7Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ò61¡½3¤Ç²¼¤·¤Æ¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬´Ý´¢¤êÆ¬¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäWTB¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¥¶¥ó¥À¡¼¡Ê¤Ä¤Í¤¤è¡¢3Ç¯¡Ë¤À¡£7¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾17Ê¬¡¢ËÉ¸æÌÖ¤òÆÍÇË¤·¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäSOÌð¼éÍ¦À¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄÉÁö¡£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÁ°¤Ë±¿¤Ö¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Éã¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤ÇÊì¤¬ÆüËÜ¿Í¡£µþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢4ºÐ¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ2³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦¸ùÇµ¥ì¥¤¥ó¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤À±ßµé¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï±¦º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£2Ç¯»þ¤Þ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£²Ö±à¤òÁ°¤Ë¤·¤¿12·î¤ÎÎý½¬¤Ë¿²Ë·¤ÇÃÙ¤ì¤ë»öÂÖ¡£È¿¾Ê¤òÂÖÅÙ¤Ç¼¨¤½¤¦¤È¡¢Êì¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ½éÀï¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ï²Ö±à¤ÎÍ¥¾¡¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤ÂåNo¡¦1¤ÎWTB¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Â´¶È¸å¤ÏÄëµþÂç¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤ÎÇØÈÖ¹æ14¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²Ö±à¤ÇÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¤ë¡£