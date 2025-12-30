京都駅で人気の串わらびから冬限定版「みかん」「ミルクティー」が新登場！大人もときめく和スイーツの魅力とは？
京都・西陣の「京町家 茶房宗禅」は、京都土産として高い支持を集める「串わらび」シリーズより、冬限定フレーバー「みかん」「ミルクティー」を発売。「串わらび」は、京都駅で1日約3000本を販売する新しい京都土産として、観光客や修学旅行生、家族連れを中心に人気を集めている。
【写真】デザイン性にも富んだかわいく便利な個包装
■「串わらび」とは？
京都の本格わらび餅を竹串に挿し、個包装と箱詰めにした新感覚の和スイーツ。日持ちがしないため土産品には不向きとされてきた本格わらび餅を、独自の材料配合と手もみ急速冷凍製法によって常温保存可能にし、賞味期限60日を実現した。京都から遠方まで持ち帰れる「京から旅するわらび餅」として、新しい京都土産の形を提案している。
■冬限定「みかん」
冬の果実のおいしさを詰め込んだ季節限定フレーバー。愛媛県産温州みかん果汁、和歌山県産みかん果皮ペースト、清見オレンジを使用し、さわやかな甘みとほろ苦さ、華やかな香りが重なりあう味わい。価格は297円。
■冬限定「ミルクティー」
紅茶をパウダー状に加工し、濃茶のように丁寧に練り上げ、スキムミルクを合わせた1本。紅茶のコクと香り、ミルクのまろやかさが調和し、甘すぎない上品な味わいが特徴だ。大人にも支持される、新感覚のわらび餅。価格は297円。
■京都土産として選ばれる理由
かわいくて便利な個包装
1本ずつパッケージに包まれ、持ち運びしやすく、見た目もおしゃれ。
手を汚さず食べられる
串付きのため、食べ歩きなど移動中でも気軽に楽しめる。
味ごとに異なるデザイン
フレーバーごとに変わるパッケージデザインが「かわいすぎる」「選ぶのが楽しい」と好評。
■商品概要
商品名：串わらび(冬限定 みかん、ミルクティー)
販売期間：冬季限定(12月から2月末ごろまで)
賞味期限：製造日より60日(常温保存)
販売場所：直営店、京都駅構内売店、高速道路SA・PA、観光地売店ほか
■多彩なコンテンツも展開
公式YouTubeチャンネルでは、各フレーバーを擬人化したキャラクターが登場し、楽しい映像で串わらびの世界を紹介している。
また、10問の質問に答えるだけで味タイプがわかる「串わらび〜ずキャラ診断」や、日常使いしやすいLINEスタンプなど、遊び心ある企画もそろう。
■店主の山本宗禅さんより
「日持ちする本物のわらび餅が欲しい」。お客様からのそんなお声にお応えするため、 2015年においしくて日持ちするわらび餅の開発を開始しました。しかし、その開発は大変困難を極めました。
わらび粉、もち米、酵素、さながら科学の実験のように、これらの配合を何度も繰り返し、試作を繰り返しました。そして開発開始からいつしか5年、ようやく常温のままでも長く保存できるモチモチの食感の新しいわらび餅を完成させたのです。日持ちを長くさせることに成功したこのわらび餅「串わらび」は、本物としての食感はもちろん、味にもとことんこだわり、当店だけの独自製法でさまざまな味わいとおいしさを実現しております。
今回の商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙い、ターゲットは？
「串わらび」は“日持ちする本格わらび餅”として京都の旅土産やお取り寄せで人気を博している新感覚和菓子です。今回、冬季限定フレーバーとして「みかん」と「ミルクティー」を開発。季節の味覚を感じられる商品展開で、冬の観光シーンや贈答需要を強化します。特に、寒い季節にほっとする味わいを求める観光客や、和菓子好きな若い層・女性層、ギフト需要を考える購入者を主なターゲットとしています。
ーー商品の目玉は？
「串わらび みかん」は、みかんのさわやかな香りと程よい甘酸っぱさをわらび餅ならではのモチモチ食感で楽しめる季節限定フレーバーです。「串わらび ミルクティー」は紅茶の芳醇な香りとミルクのまろやかな味わいを合わせた、これまでにない大人向けの和スイーツです。甘すぎず上品な風味が特徴。どちらのフレーバーも「串わらび」らしい常温保存可能な利便性と食べ歩きやギフトに適した手軽さが魅力です。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
「串わらび」は、宗禅が5年以上の歳月をかけて常温保存可能なわらび餅を実現した人気商品です。季節限定のフレーバー開発にあたっては、お客様の「季節を感じられる味」を求める声を受け、冬ならではの味覚としてみかんのさわやかさ、そして海外でも人気のミルクティーの風味を掛け合わせることにしました。食材の風味をわらび餅本来のモチモチ食感と調和させるため、配合や風味付けのバランス調整に何度も試作を重ねましたが、職人の技と経験を活かして上品な味わいを実現しました。
ーーユーザーへのメッセージは？
冬の京都を感じる「串わらび みかん」と「串わらび ミルクティー」は、この季節だけの特別な味わいです。手軽に食べ歩きできる和スイーツとしても、ご家族やご友人へのギフトとしてもおすすめです。京の街並みや冬のおでかけに、ぜひお楽しみください。
みかんとミルクティーが彩る冬の味覚は、今だけの特別な1本。冬の京都旅の思い出に、季節限定の串わらびを手に取ってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
