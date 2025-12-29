この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「【54.6%還元】ギバース×アマギフチャージの“お得チャージルート”を手順で解説｜封鎖されそうな理由も話す」と題した動画を公開。普段のネットショッピングがお得になるだけでなく、社会貢献にもつながる「ゼロ円寄付アプリ・ギバース（Givearth）」の活用術を解説した。



ギバースは、アプリを経由してAmazonや楽天市場などの提携サイトで買い物をするだけで、購入金額の一部がポイントとして利用者に還元され、同時に利用者が選んだ支援団体へ寄付が行われる仕組みのアプリである。おにまる氏は、このアプリの注目すべき点として、現在実施中の招待キャンペーンを挙げた。招待コードを使って新規登録し、アプリ経由で税抜き2000円以上の買い物をすると、招待した側・された側双方に1000円分のポイントが付与されるという。氏によると、この「2000円以上の買い物」にはAmazonギフトカードの購入も含まれる。



動画では、実際に氏がギバースアプリを経由してAmazonギフトカード2000円分を購入する手順を実演。現在、Amazonでの買い物は2.5%のポイント還元となっており、2000円の購入で50円分のポイントが獲得できる。これに招待キャンペーンの1000円分を合わせると、合計1050円分のポイントが還元される計算となり、実質52.5%という高い還元率が実現できると説明した。



しかし、おにまる氏はこのお得な方法について「今後、アマギフ購入は対象外になりそう」と警鐘を鳴らす。Amazonギフトカードの購入でポイントを獲得し、さらにそのギフトカードを使って商品を購入する際にもポイントが獲得できる「二重取り」が可能な現状は、運営側にとって負担が大きく、いずれ規制される可能性が高いとの見解を示した。貯まったポイントの交換先についても言及し、nanacoポイントであれば等価で交換できるが、「えらべるPay」や「giftee Box」への交換は10%の手数料がかかるため注意が必要だと促した。



お得にポイントを貯めながら社会貢献もできるこの仕組み。特にAmazonギフトカードの購入が対象となっている今は、非常にお得な機会と言えるだろう。試してみてはいかがだろうか。