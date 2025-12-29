平成の大ヒット商品となったプリントシール機は女子中高生を中心に人気を集め、今年30周年を迎えました。使い捨てカメラが主流の時代にプリントシール（プリ）が人々の心を掴んだ理由や、新たな発想を模索したもののヒットに繋がらなかった機種の裏側について、業界最大手のフリュー株式会社で広報を担当する門脇彩さんにお話を伺いました。

【写真】「平成の思い出が懐い！」第1号機から、盛れるだけじゃなく体験も楽しめる最新の機種まで（全11枚）

30～40社が参入も…3年後には撤退が相次ぎ

── 今年、プリントシール機は30周年を迎えたそうですね。1995年の発売開始後、爆発的な人気となり、当時、誰もが一度は撮影した経験があったと思います。

門脇さん：1995年にプリントシール機第1号のプリント倶楽部（R）（セガ／アトラス）が登場し、テレビで紹介されたことをきっかけに人気に火がついて、プリクラ（R）という愛称で親しまれました。1997年がプリントシール機の最盛期で、業界内外から30～40社ほどのメーカーが参入し、市場規模は1000億円ありました。弊社も1997年に参入しました。（「プリント倶楽部（R）」及び「プリクラ（R）」は株式会社セガの登録商標）

「懐かしくて泣ける」第1号機のプリント倶楽部（R）（セガ／アトラス）

── すごいですね！なぜここまで流行ったのでしょうか。

門脇さん：当時、今のような携帯電話はなく、撮影するものといえば使い捨てカメラが主流でした。撮影したものがその場でシールになって出てくる目新しさがヒットして、年齢や性別を問わず受け入れられたのだと思います。現在はアミューズメントパークなどをメインに設置されているのですが、当時は証明写真機のように街中の至るところに置かれていました。背景の幕もなかったので、後ろを通る通行人が写り込んでしまったという経験をされた方もいらっしゃると思います。

── たしかに、その現象ありましたね（笑）。プリ帳に貼って集めたり、友達と交換したりするのが楽しかったと記憶しています。

門脇さん：撮影したプリントシールを友達と交換したり見せ合ったりすることがひとつのコミュニケーションツールになっていたと弊社では分析しています。今、平成女児ブームの流れでシール帳を作ってシール交換を行うことが大流行していますが、当時は女子高生を中心にプリ帳を作ってプリ交換が行われていました。

── 先ほど1997年ごろがプリントシール機の最盛期だと伺いましたが、その後はどうなりましたか。

門脇さん：市場規模でいいますと、1998年にはメーカーの撤退が相次いで400億円ほどに減りました。撮った写真をシールにするのではなく、テレフォンカードやカレンダーを作る機能などで他社との差別化を図ったメーカーが多かったのですが、撤退する会社が続出しました。女の子のニーズと合わず売れなかったことが撤退の理由と考えています。その後、2002年頃から600億円ほどに戻りまして、コロナ禍で落ち込んだものの、その後も女子中高生を中心に多くの方に愛され続けています。

時代を先取りで失敗も

── ちなみに、今だから言える、あまりヒットしなかった機種があれば教えてください。

門脇さん：弊社は現在業界最大手で、これまでに258機種（2025年3月末時点）を世に生み出しているのですが、1997年に発売した第1号機の「似テランジェロ」は売れませんでした。もともと弊社は体温計などで有名なオムロンのエンタテインメント事業からスタートしており、技術面には誇りがあったので、顔認識技術を使って、撮影した顔から似顔絵を作る機種を発売しました。ところが売れ行きがよくなく…。イラストのタッチがよくないのが原因かと思い、当時の女子高生に聞き取りをしたところ、「私たちは写真をシールにしたものがほしいのであって、似顔絵はいらない」との回答があったそうです。

1997年発売 撮影した顔から似顔絵を作る「似テランジェロ」

── なるほど。今でこそ自分の顔を携帯アプリでアニメ風にすることなどが流行っていますが、1997年当時は先取りしすぎてウケなかったんですね。

門脇さん：第1号機でのこの経験をかてに、弊社ではユーザーの声に寄り添うということを大切にしていて、当時は状況が苦しくなって他社が撤退していくなかでも、市場のニーズを把握して機種の開発を続けたことでヒット機を生み出すことができました。

参入初期の段階から女子高生をメインターゲットにユーザーインタビューをしているのですが、開発中の機種を撮ってもらい感想をもらうほかに、実はプリントシール機とはあまり関係のない質問もしているんです。今学校でどんなものが流行っているかや、どんなものが好きかということを伺って、企画者がより女子高生と近い感性を持ち続けることを意識しています。

── 取り入れた意見は新機種の開発に反映させるものだと思っていました。

門脇さん：新機種を1台作るのに1年～1年半ほど時間がかかるので、企画段階で流行っていたものは発売時には時代遅れになってしまいます。弊社では、トレンドを熟知しているメンバーが若い感性を取り入れる持ち続けることを目的にユーザーインタビューを続けています。

「アムラー、ガン黒ギャル、白ギャル」時代とともに歩み

── さまざまなプリントシール機を世に生み出していますが、人気の機種にはどのような特徴があるのですか。

門脇さん：プリントシール機が女子高生の定番となってからは、その時代に流行しているものが人気の機種や楽しみ方にも反映されています。第1号機が登場した1995年頃は安室奈美恵さんがブームで、細眉、厚底スタイルを真似するアムラーのなかでプリントシールが流行しました。

その後、1997年頃になるとギャル雑誌が次々と創刊され、ガン黒ギャルブームが起きました。ギャルブームとともにプリントシール機は女子高生の定番の遊びとして定着していき、この時代のプリントシールは、日焼けした肌をイメージして写りも少しオレンジ味が強いんです。色白肌に金髪の浜崎あゆみさんが人気となり、白ギャルが流行すると、プリの機種も白く明るく飛ばして写るものが人気となりました。

── 写り方に時代のトレンドが反映されているんですね。

門脇さん：機種の歴史はまさにトレンドの流れと連動していて、つけまつ毛やカラコンが流行し、2006年頃からは目が大きく映る「デカ目処理」が追加されました。「最近のプリは誰かわからないくらい目が大きくなりすぎる」というイメージがある方もいらっしゃると思いますが、実は目のサイズに関しては2010年頃がピークで、それ以降は盛れるだけではなく整えることが重視されています。2014年頃からは好みの多様化が続き、小顔加工や輪郭、顔の左右差の調整や陰影など、理想の顔を実現させるための細かい加工できるようになりました。

ギャルブーム到来で小麦肌をイメージした写りに

SNSがない時代は、情報源がテレビや雑誌に限られていて、特定の人物がその時代のアイコンとなって人気を集め憧れの存在となっていました。スマホの普及とともに、好みが多様化し、時代を象徴する人が歌手やアイドルなどの芸能人に限らず、YouTuberやインスタグラマーなど、人それぞれになってきました。しっかり盛りたい方も、無加工風のナチュラルな写りが好きな方も楽しめるように、好みやイメージに合わせて選べる機種が登場していることが、時代のニーズを反映していると思います。

── プリントシール機の変遷をたどると、当時の流行がわかるんですね。当初は撮影したプリントシールを見せあったり、交換したりすることがメインだったと伺いましたが、そのあと、プリントシールの使われ方に変化はありますか。

門脇さん：2000年代に入ってから携帯電話の赤外線送信機能を使って携帯に画像を送って保存できるサービスがスタートしたのですが、携帯に送信できるようになってからプリ画は、ブログや前略プロフィールという、女子中高生の間で流行したプロフィールサイトにアップするなど、使われ方が変化してきました。SNSが登場してから現在も、SNSに載せることで人と共有するという使われ方がメインとなっていますが、最近では、スマホケースやトレカケースにプリントシールを入れてバッグにアクセサリー感覚でつけるという方も多いです。いずれの時代も、プリを介したコミュニケーションツールとしての意味合いは30年前から変わっていないと思います。

透明のスマホケースに入れて持ち歩く人も

30年支持され続ける理由

── スマホが登場してから、いつでもどこでも簡単に撮影することができるようになったと思います。スマホのカメラや、カメラアプリとの差別化についてはどうお考えですか。

門脇さん：スマホは手軽に何気ない日常を残すことができるのですが、プリントシール機では、撮影から落書きまでの過程を一緒に体験でき、思い出として残ることが大きな違いだと考えています。ユーザーインタビューでも、新学期に新しく友達ができて初めて遊ぶ時に撮ると、一気に仲が深まるという意見が聞かれました。撮影の楽しさを重視した機種も登場していまして、例えば「EVERFILM」は、テーマを選択し、プロジェクターに映し出された世界観に没入しながら撮影を楽しめる体験型の機種になっています。

2024年に登場したプロジェクターが投影した背景で撮影できる「EVERFILM」

── 1995年の登場以来、長年プリントシール機が支持されている理由はなんだと思いますか。

門脇さん：いつの時代も変わらない女の子の欲求を、時代によって変化しながら叶え続けていることだと考えています。かわいいという価値観は変化していくものの、その時代にあったかわいさを追求した写りが、女の子たちの自信に繋がる自己肯定感を高めていると思っています。また、ポーズもそうですが1枚1枚に自分たちらしさを詰め込むことで、自己表現欲求を満たしていることも影響していると思います。どの時代においても友達と楽しい時間を共有し、思い出に残したいという思いは変わらず、共通体験を通して友達と繋がり、友情を深め合うツールになっていることが、長年愛されている理由だと考えています。

── 誕生から30周年を迎えましたが、今後プリントシール機をどのように展開していきたいと考えていますか。

門脇さん：いつの時代も変わらないコミュニケーションツールとして、今後も時代に合わせた進化をしていきたいと思っています。ここ数年はやはり顔を盛るだけというイメージが強い方もまだまだ多くいらっしゃるので、本来の魅力が伝わりにくくなってしまっていると感じています。弊社としては、現在、プリントシール機を楽しんでくださっている方はもちろん、過去に一度でも撮影を経験したことがある方も、まだ経験されていない方にも、全ての方に楽しさや魅力を伝えていきたいと思っております。

取材・文／内橋明日香 画像提供／フリュー株式会社