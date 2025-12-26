「奇跡のステップアップだ」J３から這い上がった26歳日本代表、ドイツ１部へ移籍目前で韓国メディアが驚愕！「また日本人ビッグリーガーが誕生する」
藤田譲瑠チマが所属するブンデスリーガ１部のザンクトパウリが、アビスパ福岡の日本代表DFの安藤智哉の獲得に迫っているようだ。
地元メディア『MOPO』が12月27日、「残るは手続きのみ。標準的なメディカルチェックに合格し、契約書に署名するだけで移籍は完了する」と報じた。
この報道に驚きを隠しきれなかったのが、韓国メディアだ。英国のサッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「また新たな日本人ビッグリーガーが誕生だ！３部→１部、そして代表チームへと奇跡のステップアップを果たし、ドイツ移籍が目前に迫る。あとは公式発表のみだ」と報じている。
同メディアは、現在26歳の安藤がJ３のFC今治がプロキャリアをスタートとさせ、J２の大分トリニータを経て、今季からJ１の福岡でプレーしていたと紹介。「目覚ましい活躍が評価され、７月には念願の日本代表に招集された。冨安健洋や伊藤洋輝らが負傷離脱していたなか、安藤は10月以降、チームに定着している」と伝えた。
そして、「この移籍により、日本は新たなヨーロッパのビッグリーガーを生み出すことになる。日本はすでに欧州５大リーグだけで20人以上の選手を擁している。11月時点では、日本代表26人のうち３人以外は欧州組だった」とし驚嘆。こう続けている。
「現在、ブンデスリーガでは伊藤、堂安律、鈴木唯人、佐野海舟、菅原由勢など12人の選手が活躍している。安藤の加入により、J３出身選手が欧州に進出するのは初めてとなる」
J３から３年で欧州５大リーグへ。そのキャリアが脚光を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
