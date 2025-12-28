ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡¡À¨Àä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¾ó¤Ê¤·¤Ç°ìÈÌ»²²ì¤Ë¡Äµ¤¾æ¤´³Ð¸ç¤ËÈë¤á¤¿¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÚÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Û
¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ËÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº£°ìÅÙ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1·î2Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤¿¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë±¦ÂçÂÜ¹ü¾åÉô¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤â¡£¾ó¤ò»È¤ï¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤ÇÊâ¤Þ¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¡½¡½¡£¡Ê°Ê²¼¡¢½÷À¼«¿È2025Ç¯1·î21Æü¡¦1·î28Æü¹çÊ»¹æ¡Ë¢¨Ç¯Îð¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ
²º¤ä¤«¤ÊÆüº¹¤·¤¬¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤ÎÅìÄí¤Ë¹ß¤êÃí¤°1·î2Æü¡£¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢Ä¹ÏÂÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÏÓ¤ò¼è¤Ã¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ó¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡£ºòÇ¯10·î6Æü¤Ë±¦ÂçÂÜ¹ü¾åÉô¤ò¹üÀÞ¡¢8Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é86Æü¡¢°ìÈÌ»²²ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æü¡¹À¨Àä¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¤·¤¿12·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¾ó¤ò»È¤ï¤º¤ËÊâ¤«¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤¬¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¡Ø¤º¤¤¤Ö¤óÂçÀª¤Î¿Í¤¬¡ÊÍè¤Æ¤¤¤ë¤Í¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ò²º¤ä¤«¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤´³Ð¸ç¤¬¡¢Ã¼¡¹¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ò¹¯¤Ê»Ñ¤ò¹ñÌ±¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤È¤ª¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Îââ»ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éµÜÃæº×ã«¤ä¤´¸øÌ³¤ÇÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Ä¤ÆÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡È°¦»Ò¤È»ä¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÍÄ¤¯¡¢µÜÆâÄ£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê´¶¼õÀ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À®Ä¹¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÂ¾¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤È¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹üÀÞ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¡¢¾ï¿Í¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Êý¡¹¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤È¤¤¤¦¸øÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤ª¤Ä¤È¤á¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î¹ç´Ö¤Ë¤´²ÈÂ²¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤´²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ââ»ý¤ò³Ø¤Ó¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÄÊì¤Î·ãÎå¤ò¼õ¤±¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÈôÌö¤µ¤ì¤ë¡£