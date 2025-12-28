¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç½é¡¡¿´Â¡ÉÂ¤ÎÇ¤Ë¡Ö¥Úー¥¹¥áー¥«ー¡×¤òÁõÃå¤¹¤ëÂç¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¡¡º£¸å¤Î¹âÅÙ°åÎÅ¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
Ç¤Ë¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤ò
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ChulalongkornÂç³Ø½Ã°å³ØÉô¤Î½Ã°å»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç½é¤á¤ÆÇ¤Ø¤Î¥Úー¥¹¥áー¥«ー¿¢¤¨¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Íý³Ø²Ê¤ÎAnusak Kijtawornrat½Ú¶µ¼ø¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÆ°Êª¤Î¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤Ï8ºÐ¤Î»óÇPepsi¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Ï1Æü¤Ë3¡¢4²ó¤Û¤É¼º¿À¤¹¤ë¡ÖÈ¯ºî¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ê½Ñ¤Î¤¢¤È¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤·¡¢ÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤¤ÆÍ·¤Ó»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Anusak°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Pepsi¤ÏÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ê¼å¤·¤ÆµõÃ¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¹ÅÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³ÌÄ¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢Æ±Âç³ØÉÕÂ°¤Î¾®Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¿À·Ð¤«¿´Â¡¤Î¼À´µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¡ºº¤òÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½ÅÅÙ¤ÎÉÔÀ°Ì®¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿´Ë¼¤È¿´¼¼¤Î´Ö¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´Â¡¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¿´¼¼¤«¤éÇ¾¤Ø½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼º¿ÀÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦Ç¤Î¿´Â¡¤Ï1Ê¬´Ö¤ËÌó140～220²ó¸ÝÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅÅµ¤»É·ã¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¿´Â¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¼ý½Ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼º¿À¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ÉÎã¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯¡¢Ç¤Î¿´Â¡¼À´µ¤Î¤¦¤ÁÌó10%¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹âÎð¤ÎÇ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹Anusak°å»Õ¡£¤½¤³¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¡¢24»þ´Ö¤Î¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤¤È°ã¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¼ê½Ñ
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¿´Â¡¤ò¤¤Á¤ó¤È¼ý½Ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤òËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ó¤ÎÀÅÌ®¤«¤éÆ³Àþ¤òÁÞÆþ¤Ç¤¤ë¸¤¤Î¾ì¹ç¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ç¤ÏºÙ¤¤ÀÅÌ®¤ò¤â¤Ä¤¦¤¨¿´¶Ú¤Î¸ü¤µ¤âÇö¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿û¤¬¿´Â¡¤ò»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼ê½Ñ¥Áー¥à¤ÏÏ¾¹ü¤Î´Ö¤Î¶»¹Ð¤òÀÚ³«¤·¡¢¿´Â¡¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´Â¡É½ÌÌ¤ËÆ³Àþ¤òÁõÃå¤·¡¢Ê¢¶Ú¤Î²¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®·¿¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï²£³ÖËì¤«¤éÆ³Àþ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¹Ð¤Î¤Û¤¦¤¬Ëä¤á¹þ¤à¤Î¤¬´ÊÃ±¤ÇÀµ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Anusak°å»Õ¡£
¼ê½Ñ¤ÏÌó1»þ´Ö¤«¤«¤ê¡¢¿´Â¡ÀìÌç°å¤ä³°²Ê°å¡¢Ëã¿ì²Ê°å¡¢·ì´É¤ÎÀìÌç°å¤ò´Þ¤à¥Áー¥à¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Pepsi¤Î¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤Ï¡¢¿Í´ÖÍÑ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ã»¤¤Æ³Àþ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Úー¥¹¥áー¥«ーËÜÂÎ¤ÏÌó45000¥Ðー¥Ä¡ÊÌó22Ëü±ß¡Ë¡¢¥êー¥É¤Ï10000¥Ðー¥Ä¡ÊÌó4Ëü9Àé±ß¡Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤Ï´óÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÌÇ¶Ý¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ï¤µ¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¹âÅÙ°åÎÅ¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¼ê½Ñ¸å¡¢Pepsi¤ÏµÞÂ®¤Ë²óÉü¤·¡¢¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Â¤âÉáÄÌ¤Ë¤È¤ì¤ë¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤äÂ¾¤ÎÆ±µïÇ¤¿¤Á¤È¤â¸µµ¤¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3¥õ·î¤´¤È¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¤Ø¤Î¥Úー¥¹¥áー¥«ー¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÀìÌçÅª¤Ê¸¦½¤¤ÎÉÔÂ¡¢µ¡´ï¤Î¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÆ°Êª°åÎÅ¤¬¹âÅÙ¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹Anusak°å»Õ¡£
¡Ö»ô¤¤¼ç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°¦Ç¤¬¿ê¼å¤·¤¿¤ê¼º¿À¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤Ë½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢½Ã°å³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼«¸Ê¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¤â¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊAnusak°å»Õ¡Ë
½ÐÅµ¡§Chula Veterinarians Achieve National First with Pacemaker Implant in a Cat