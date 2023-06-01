È½ÄêÉé¤±¥Ô¥«¥½¡¢¶¯µ¤È¯¸À¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Í½ÁÛ³°¤Î12RÊ³Æ®¡ÖÉé¤±¤¿¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¡×
°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê122¥Ý¥ó¥É¡¢55.34¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Áá´ü·èÃå¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¯µ¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤¿¥Ô¥«¥½¤Ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯°æ¾å¡£2²ó¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÈÂ¿ºÍ¤Ê¹¶·â¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Ô¥«¥½¤â¥¬¡¼¥É¤òÊø¤µ¤ºÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¦¤¬¡¢°æ¾å¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡£¤¿¤ÀKO·èÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢3-0¤È´°¾¡¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å¤Ï¥×¥í¤Ç½é¤á¤Æ2ÀïÏ¢Â³¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤Ï»î¹ç¸å¤ËÉÂ±¡¤ØÄ¾¹Ô¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì´¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£½àÈ÷¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦°æ¾å¤È¼ÂºÝ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æñ¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¤È¤Æ¤âÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÁá¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÇ½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ë¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡Àï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î¶Ã¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤êÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç°µÅÝÅªÉÔÍø¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤âÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÀï¤¤¤ÎÀá¡¹¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë