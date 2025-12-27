¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºêÎçÆà¡¢¡È³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù¾â
¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉô¤Ê¤É¡È³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¹â¹»¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉô¤äÀìÌç¥³¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£»³ºê¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºê¤Ï¡¢³Ø¶È¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ØÉô¤È¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¥Ð¥ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£³Ø¹»¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é²È¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢»Å»ö¾ì¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤âÆÃÄê¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
