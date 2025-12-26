この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【GMOとくとくBB×ドコモ光】Wi-Fiルーターの設定方法/IPv4 PPPoE・v6プラス接続【IO-DATA製 WN-DAX5400QR】」と題した動画を公開。「ドコモ光×GMOとくとくBB」の開通工事が終わったあとのWi-Fiルーター設定手順について、実演を交えながら詳しく解説した。



動画でネコさや氏はまず、工事完了からWi-Fi設定完了までの基本的な流れを説明。しかし、ここで一つの注意点を指摘した。それは、高速通信が可能な「v6プラス」の利用開始を知らせるメールが届くまで、数時間から場合によっては1週間ほどかかり、その間インターネットが利用できない可能性があるという点だ。



この「ネット空白期間」を回避する方法として、ネコさや氏は暫定的な措置として「IPv4 PPPoE接続」を行うことを推奨した。開通工事が完了した時点ですぐに利用できるこの接続方法を設定することで、v6プラスの開通を待たずにインターネットを使い始められるという。



動画では、実際にI-O DATA製のWi-Fiルーター「WN-DAX5400QR」を使用し、まずIPv4 PPPoE接続を設定する手順を実演。プロバイダから提供される接続IDとパスワードをルーターの管理画面から入力するだけで、すぐにインターネットに接続できることを示した。その後、v6プラスの開通メールが届いたことを想定し、設定をv6プラス（IPv4 over IPv6）に切り替える手順も解説した。



さらに、ネコさや氏はセキュリティ強化のために「これだけは変更すべき」設定として3つの項目を挙げた。具体的には、「管理者パスワードの変更」「Wi-Fi接続時の暗号化キー（パスワード）の変更」「暗号化規格を最新のWPA3に変更」の3点だ。初期設定のままでは不正アクセスのリスクがあると述べ、早めに変更するよう注意を促した。



紹介された手順を実践すれば、ドコモ光の開通後もスムーズにインターネット環境を整えることができるだろう。これから設定を行う方は、試してみてはいかがだろうか。