ソフトバンクで2年連続最多勝を獲得し、自由契約になっていた有原航平投手（33）が古巣の日本ハムに6年ぶりの復帰を決断したことに日本ハムOBでスポニチ本紙評論家の張本勲氏（85）が25日、「大あっぱれ」を“予告”した。今季はソフトバンクと激しく優勝を争って4勝差で2位。同一リーグの最大ライバルから今季14勝（9敗）のエース格が加わり、16年以来のリーグ優勝へ期待を大きく膨らませた。

33歳にして古巣・日本ハムに復帰。有原にはぜひ、来季が就任5年目となる新庄監督を男にしてほしい。16年以来、10年ぶりの優勝に導くような働きを見せてくれたら「大あっぱれ」をあげたい。

今季レギュラーシーズン2位の日本ハムは、首位ソフトバンクに4・5ゲーム差だった。有原は14勝を挙げて最多勝に輝き、投球回はリーグ2位の175回。単純計算で、この数字が来季は日本ハムにプラスとして加わり、ソフトバンクはマイナスに。ソフトバンクとの差をひっくり返す一手となる。残留を目指していたソフトバンクにとっては、最大のライバルである日本ハムへの移籍は大きな痛手だ。

日本ハムは今季9勝の北山、同8勝の達ら若手投手が台頭。そして有原と並ぶ14勝を挙げた伊藤がエースとして君臨する。有原には脇を固める形で伊藤をもり立て、若い投手陣の良き手本となってほしい。日本ハムを離れている間に本拠地は札幌ドームからエスコンフィールドに変わったが、勝手知ったる北海道。環境面は何の心配もいらない。

私と同じ広島県出身。これまでも「いい投手だな」と気にかけ、応援していた。日本ハムが激しい争奪戦を制して獲得したことからは、来季の優勝に懸ける強い思いが伝わってくる。OBとしてもうれしいね。有原には「最後のご奉公」だと思って北海道で大暴れして、優勝に貢献してほしい。期待している。頑張ってくれ！（スポニチ本紙評論家）

≪有原は開幕2カード目？≫日本ハムは敵地で迎える来季開幕カード（3月27〜29日）でいきなりソフトバンクと激突する。新庄監督は11月22日に開催されたファン感謝イベントで「絶対の絶対の絶対に3タテします」と宣言。開幕投手には12球団最速で伊藤を指名し、2戦目の北山、3戦目の達まで発表した。この構想通りなら、有原は開幕2カード目となる3月31日からのロッテ3連戦で最初の登板が見込まれる。