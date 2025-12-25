Perfume、“コールドスリープ”直前に新曲リリース 中田ヤスタカ書き下ろし、グループの歩みと重なる一曲
年末をもって“コールドスリープ”に入るPerfumeが、コールドスリープ直前となる27日に新曲「ふめつのあなた」を配信リリースすることが決定した。
【特報映像】コールドスリープ発表後の3人に密着した映像を初解禁
「ふめつのあなた」は、『週刊少年マガジン』（講談社）で完結した人気漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌。NHK総合で放送されており、今年の年内ラスト放送となる27日に「ふめつのあなた」が配信リリースされる。
中田ヤスタカ（CAPSULE）による書き下ろし楽曲で、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。『不滅のあなたへ Season3』の世界観とリンクしつつ、これからコールドスリープを迎えるPerfume自身とも重なるような楽曲タイトルが話題となっている。
Perfumeがレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』の最終回となるきょう25日、「ふめつのあなた」フルサイズが初オンエア。約4年3ヶ月にわたり担当してきたレギュラーコーナー「Next To You」の締めくくりとしてオンエアされ、次のステージへ向かう想いがこみ上げる回となった。
来年の初夏には、映像作品『Perfume 10th Tour ZOZ5 "ネビュラロマンス" Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』のリリースも決定。最新のPerfumeのパフォーマンスと、25年間の歩みを余すところなく楽しめる内容となっている。
