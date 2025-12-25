お風呂剃り派に朗報です。ブラウンの防水「シリーズ9」が洗浄機付きでこの価格
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。
現在、電気シェーバー「シリーズ9 Sport+」など、ブラウンのアイテムがお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
肌の下までカットする究極の深剃り。BRAUN 最高峰シェーバー「シリーズ9Sport+9360cc」が43％オフの大特価！
電動シェーバーに求めるのは、深剃りと肌へのやさしさ。その両立を突き詰めた、BRAUNの「シリーズ9 Sport+ 9360cc」が43％オフの大特価に。究極の深剃りと快適さを毎日味わえるアイテムをお得に購入できるチャンスです。
本製品は、ブランド最高峰の4+1カットシステムを搭載しています。異なる役割を持つ4つの刃が、寝たヒゲやくせヒゲも一度でとらえ、特許技術の極薄網刃が肌下の0.01mmのヒゲまでカット。
肌表面を何度も往復する必要がなく、ヒゲを根元からしっかり処理でき、スキンガードが過度な押しつけから肌を守ってくれるのも嬉しいポイントです。
少ない動きで剃りきるやさしさ。洗浄もお風呂も対応
高い剃り味を支えているのが、BRAUN独自の音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で摩擦を軽減し、少ないストロークでもしっかり剃れます。
さらに、100％防水設計で、シェービングフォームやジェルを使ったお風呂剃りにも対応しているのも◎。
自動洗浄システムを搭載し、アルコールベースの洗浄液で除菌洗浄してくれるのも大きな魅力。水洗いの10倍の洗浄力で、毎日清潔な状態を保てます。
「シリーズ9 Sport+ 9360cc」は、4+1カットシステムによる深剃りと、少ない動きで剃れる肌へのやさしさを両立。自動洗浄と防水対応で使い勝手まで抜かりない、頼もしい電気シェーバーです。
なお、上記の表示価格は2025年12月25日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
