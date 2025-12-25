この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で、『投資家必見。多くの人が投資するS&P500を信用しすぎると詰む理由とは【マイキー佐野 投資学】』と題した動画を公開した。ゲストには、YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営する宮脇さき氏を招き、投資家に人気の高いインデックスファンドへの過信がもたらす問題について語り合った。



宮脇氏はこれまで30カ国以上を訪れ、現地の経済や投資環境を観察してきた経験を持つ。観光地としてはサウジアラビアを推薦したが、投資先としてはトルコを挙げ、不動産購入時に訴訟案件に巻き込まれた実例を紹介した。建て替え訴訟中の物件を購入してしまい、現在も裁判が続いているという。通貨下落と不動産上昇により収支は見込めるものの、読者には同様のリスクを避けるよう警告した。



対談では、宮脇氏の著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』が話題となった。同書は、オルカンやS&P500といったインデックス投資のみで富裕層になれるという風潮に疑問を呈する内容である。宮脇氏は「投資の世界って、それだけで一発逆転できるものじゃないよね」と述べ、市場の平均点しか取れないインデックス投資ではインフレを考慮すると実質的に豊かになっていないと指摘した。



富裕層が実際に採用する戦略として、海外不動産、ゴールド、アートといった多様な資産を組み合わせたポートフォリオを紹介している。インデックス投資を全面的に否定するわけではなく、老後資金として長期保有し少しずつ切り崩す使い方は有効だとしながらも、それだけに全資産を投じる姿勢には警鐘を鳴らした。佐野氏も「世界を知らない人ほどオルカンを買って、アメリカを知らない人ほどS&Pを買ってるよね」と皮肉交じりに同意し、知識のないまま平均に投資することの矛盾を突いた。



宮脇氏は著書の第5章で、資産運用の最終目的である「お金の使い方」についても論じている。資産額が増えても使い道が定まっていない投資家の存在に触れ、思い出や家族との経験、心地よさといった豊かさの本質を考えるべきだと述べた。若いうちに経験へ投資する価値を強調し、同じ金額でも年齢によって得られる価値は異なるとの見解を示している。



出版後の反響として、宮脇氏はYouTubeやTwitterとは異なる層からの反応があったと語る。地方在住の若者からは「言って欲しいことが書いてあった」との声が届き、一方で「富裕層向けで参考にならない」との批判もあったという。それでも宮脇氏は、これから資産運用を始める人がゴールまでのロードマップを描けるよう、プライベートバンクといった先のステップまで記載したと説明した。インデックス投資の盲点とポートフォリオ多様化の必要性を論じた本動画は、画一的な投資手法に疑問を持つ層にとって示唆に富む内容である。