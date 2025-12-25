この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「1日50万人が使う巨大駅の地下、なぜここだけ「時が止まっている」のか？｜台北駅の闇」を公開。1日数10万人が行き交う台湾最大のターミナル駅、台北駅の地下に存在する「ほとんど人が歩かない場所」の噂を確かめるべく、広大な地下街を探索しています。



動画の冒頭でSHO氏は、1日に50万人から60万人が利用する巨大ターミナルである台北駅の真下に、「時が止まっている」かのように静まり返った場所があるという噂に言及します。活気あふれる地上の様子とは対照的なその場所に、一体何が起きているのかを探るため、自身の足で歩いてみることにしました。



台北駅の地下街は非常に広大で、エリアごとに「Y区」「R区」「Z区」「K区」と分かれています。SHO氏によると、Y区は若者文化の中心でゲームや雑貨の店が多く、R区は隣の中山駅へと続く通路、K区は比較的新しく飲食店が集まる近代的なエリアです。一方で、噂の場所とされる「Z区」は、他のエリアに比べて人通りが少なく、空きテナントやUFOキャッチャー専門店が目立つ独特の雰囲気を醸し出しています。SHO氏は、このZ区のノスタルジックな雰囲気を「昭和っぽい」と表現しました。



このZ区には歴史的な背景があります。かつて台北駅の南側にあった「中華商場」という巨大な商店街が1992年に取り壊された際、そこにあった800もの店舗の一部を移転させるために作られたのがこの地下街でした。Z区に残る古いお店や独特の雰囲気は、その名残であると動画内で語られています。



賑やかな最新のエリアから、まるで時間が止まったかのようなレトロなエリアまで、台北駅の地下街は多様な顔を持っています。動画を観れば、普段は通り過ぎてしまうかもしれない巨大駅の奥深い魅力を発見できるかもしれません。