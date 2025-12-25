「嫌われるリーダー」が無意識にマネジメントに持ち込んでいる「余計なもの」…部下を見ない「究極のマネジメント」のやり方

リーダーというのは、どこの職場でも得てして嫌われやすいものです。立場上、上司と部下という関係になり、いろいろなことを指示しなければいけないからです。表面上は従っていても、上司の陰口を言っている同僚もいるでしょう。そのような状況を見て、自分は部下に嫌われたくないと思っているのではないでしょうか。

その感情自体は人として当然のものだと思います。しかし、多くのリーダーは、部下との接し方を間違えてしまうことで「嫌われるリーダー」の1歩目を踏み出してしまいます。本稿では、マネジメントに持ち込んではいけない「あるもの」について解説します。

※本稿は、竹下綾美『任せるの壁 プレイングマネジャーを卒業する5つの思考法』（SBクリエイティブ）の一部を再編集してお届けします。

感情でマネジメントを行うことの弊害

人間には誰しも好き嫌いがあります。

しかし、リーダーが好き嫌いで部下を見ると、どうしても好きな人を重用し、苦手な人を遠ざけようとする意識が働きます。

つまり、感情でマネジメントを行うようになります。

感情でマネジメントを行うと、リーダーが部下の顔色をうかがうようになるだけでなく、部下もリーダーを見て仕事をするようになります。

「部長に一番気に入られているのは私だ」とか「私は部長にハマっていない」といったことが気になり、チーム内で比較や嫉妬が生まれます。

比較や嫉妬のある職場では人間関係がギスギスします。

モチベーションも下がり、生産性も低下するなど、悪影響をもたらします。

また、部下はリーダーの評価を得ようと必死になります。

自分はどれだけリーダーの役に立っているか、リーダーからの期待に応えているかといったことばかり気にするようになります。

リーダーの一挙手一投足が部下への評価であるとみなされ、部下がリーダーを見て一喜一憂する状況が生まれます。

リーダーは無意識だったとしても……

わかりやすく、具体的な例を挙げましょう。

たまたま機嫌がいいときに、リーダーがAさんに「ありがとう。あの仕事すごく良かったよ。すごく助かったよ！」と明るく声をかけたとします。

そして、たまたま忙しいときに報告をしてきたBさんには「ありがとう。次の仕事もよろしくね」とそっけなく応答したとします。

リーダーは無意識で声をかけていますが、ちょっとした態度の差が社内に疑心暗鬼を生じさせます。

「どうやらリーダーはAさんがお気に入りみたいだ」

「どう考えてもBさんのほうががんばっているのに、Bさんは露骨に遠ざけられている」

こんな疑念が一人歩きし、職場全体がモヤモヤした空気に包まれます。

実際に私が知っている会社で「部長はCさんに返信しているときのほうが絵文字が多い。Cさんばかり気に入られている」と不満をもらす社員の話を耳にしたことがあります。

たとえ上司が無自覚であっても、部下は上司からの対応を非常に気にしています。

自分が上司からどんな言葉をかけられたか、同僚がどんな言葉をかけられたかを記憶し、あれこれ気を回しています。

リーダーにとって、これほど面倒な状況はありません。

そこで求められるのは、感情を持ち込まないマネジメントです。

部下を見ないで「目標」だけを見よ

リーダーと部下の間には、評価する人・される人という関係性が成立しています。

部下は、常にリーダーにいいところを見せたいと考えていますし、実際にいいところだけを見せようとします。

そんな前提がある中で、部下を公平に見ようとすると、全員に満遍なく気を使わなければならなくなります。

公平を期すためには、全員に同じ回数、同じトーンで、同じ時間の言葉をかける必要があります。けれども、それは現実的に不可能です。

筆者もリーダーとして働いていたとき、感情を介在させるとマネジメントがとてつもなく難しくなるのを感じていました。

そして、どうすればマネジメントがラクになるかを必死で考えてきました。

「平等に声をかけているかどうかなんて気にならない状態をつくればいい」

「誰も私の機嫌を取ろうとしない。誰も私の好き嫌いを気にしない。私にいいところを見せようとすることに意味がない状態ができれば最高だ」

そう考えた末にたどり着いたのが、部下を見ずに目標を見るというマネジメントでした。

リーダーと部下が目的を共有し、それを達成するための目標だけを互いに見るようにすれば、リーダーの好き嫌いとか部下同士の嫉妬などには意識が向かなくなります。

それにより、部下は「そうか、リーダーはここを目指しているんだ」と気づき、私ではなく目標に目を向けるようになりました。

今では、私が目標からズレた行動を取ったとき、部下は「なんかちょっとズレていませんか？」と遠慮なく指摘してくれます。

もはや誰も私の機嫌を取ることに興味がない状況が実現しています。

目標を部下にとっての自分ごとにする

「目標を見る」ということについて、もう少し掘り下げることにしましょう。

経営者は会社を経営していく上での理念を明確にしています。

理念は「すべての人が安心して教育を受けられる社会を創る」「人々の日々の健康に貢献する」など、やや抽象的であるという特徴があります。

そのため、会社の理念をリーダーが部下に直接伝えても、部下はピンときません。

もう少し現場に即した具体的な目的、目標を提示する必要があります。

経営者は理念の達成に燃えていて、そのために夢を語るのが仕事でもあります。

漫画作品の『ONE PIECE』でたとえるなら、経営者が語る夢とは、ルフィが「海賊王におれはなる！！！」と言うようなものです。

しかし、現場のリーダーが経営者と同じように「一緒に海賊王になろうよ！」と言っても部下には響きません。「勝手になればいいでしょ」と思うだけです。

ですから「あの島に行こう！」のように、具体的な目標を伝えることが肝心です。

会社の理念とつながっていながらも、現場が共感できるような目的を共有した上で、目標を伝えるのが重要なポイントです。

目的に共感すれば、達成すべき目標は部下にとっても自分ごとになります。

自分ごとになれば、あれこれ指図されなくても、部下は「自分もあの島に行きたい！」と主体的に動き、結果を出してくれるようになります。

私は会社の部下に自分から連絡をすることはありませんし、わざわざ声をかけることもありません。ただ、月に1・2回オンラインで打ち合わせをするだけです。

全員とSNSでつながってはいますが、10年近く一緒に仕事をしている人であっても、個人的な連絡をしたことはほとんどないくらいです。

それでも、みんなが楽しく仕事をしていますし、私がいないところでも会社がいい方向にいくように主体的に仕事を進めてくれています。

つまり、リーダーと部下の接触時間は、モチベーションやパフォーマンスとは無関係です。

究極のマネジメントは、管理コストを下げることにあります。

細かいマネジメントをしなくてもチームの仕事が回る状態にできるかどうかは、部下が目標を自分ごとにできるかどうかにかかっています。

