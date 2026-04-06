2026年は年明けから国内外で慌ただしいニュースが続き、今なお国際情勢は不安定です。そのような中でも新年度が始まり、桜が満開になった街では、期待と不安が入り混じった初々しい姿が見られます。4月は、新たな目標や夢に向かって進む、希望に満ちた季節でもあります。しかし、慣れない環境では知らず知らずのうちに心に負担がかかってしまうものです。今回は、新年度のスタートを切る皆さんや周りの方にも知ってほしい「レジリ