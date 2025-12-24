『不滅のあなたへ Season3』第13話 「いちばん」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第13話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第13話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#13「いちばん」あらすじ＞
⾃分の左腕に寄⽣するノッカーを受け⼊れ、ノッカーに⽀配された⺟親と暮らすミズハ。ミズハ⾃⾝が幸せに⽣きられる場所を作りたい、とフシは学校で思い切った⾏動に出るが、そう簡単に狙い通りにはいかない。⼀⽅、ミズハといまだ彼⼥を⼼配するハンナ。その関係に歪みが⽣じていく。親友に望んだ役割、その報酬とは。
＞＞＞第13話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
また、年末年始の番組編成変更に伴い、2026年1⽉3⽇（⼟）の放送は休⽌となり、放送は2026年1⽉10⽇（⼟）より再開予定。年末年始期間の配信についても、通常とは異なるスケジュールでの配信となるため、配信スケジュールの詳細は公式サイトに掲載している。新年から再開する物語の展開にも、引き続き注⽬してほしい。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
