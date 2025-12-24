2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。

『SDGs推進 TGC しずおか 2026』

豪華出演者追加発表

＜モデル＞

東京ガールズコレクション（TGC）を代表する人気モデルで、登場の瞬間から神秘的なオーラでランウェイを掌握する池田エライザの出演が決定した。俳優として数々の名作に出演し、作品ごとに異なる表情を見せながらも、強烈な個性と繊細さ、そして力強さを併せ持つ表現力で観る者を魅了してきた。さらに、アーティスト「ELAIZA」としての音楽活動や、監督業など、ジャンルの枠を超えた表現活動を通じて独自の世界観を確立している。池田のTGCしずおか出演は初となり、TGCの地方開催への登場は「TGC 広島 2017」以来、実に8年ぶりとなる。

そのほか、元NMB48のメンバーで、現在は俳優・タレント・アイドルプロデュースなど多方面で活躍しながら、「フレッシュレモンになる」という夢を掲げ続ける市川美織（TGCしずおか初出演）、2024年に約10年間務めた「non-no」専属モデルを卒業後、「andGIRL」のレギュラーモデルに加入し、「ZIP！」内のコーナー「流行ニュース キテルネ！」のリポーターも務める鈴木ゆうか、SNS総フォロワー数140万人超を誇り、2023年11月より出身地・静岡県吉田町の広報大使（第1号）を務めるひかりんちょの出演が決定した。

さらに、2025年に7作品以上の映画・ドラマに出演し、2026年も映画「おかえりの湯」や、2026年1月11日より放送予定のドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」への出演を控える星乃夢奈、ならびに「めざましテレビ」のイマドキガールを務め、現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」でヒロイン役を演じるほか、2025年12月28日放送予定のドラマ「ラストマン ―全盲の捜査官― FAKE/TRUTH」への出演も決定している堀口真帆といった、TGCしずおか初出演となる注目の若手俳優2名がゲストモデルとして追加決定した。

＜ゲスト＞

ゲストには、2025年に20周年を迎えたAKB48の1期生で、卒業メンバーとして出演し、同年12月に日本武道館で開催された20周年記念コンサートが話題を集めた板野友美をはじめ、静岡県出身の個性派俳優・加藤諒、ファビュラスでハイパーゴージャスなボディを持つスーパーセレブリティ・叶美香、国民的人気を誇るお笑い芸人の川村エミコ（たんぽぽ）とやしろ優の出演が決定した。

さらに、2025年5月から9月にかけて開催され、約26万人を動員したツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]」を完走するなど、デビュー以来圧倒的な実績とパフォーマンスで進化を続けるグローバルボーイズグループINIのメンバー・佐野雄大、BTSやSEVENTEENらを擁するHYBE MUSIC GROUP傘下のYX LABELSが手がける新世代J-POPボーイズグループとして、2025年6月に鮮烈なデビューを果たしたaoenから、メンバーの輝と、今回がランウェイデビューとなる優樹の2名が登場する。

また、年に一度の漫才頂上決戦「M-1グランプリ」において、2023年、2024年と大会史上初の2連覇を達成した令和ロマンの松井ケムリ、2025年11月28日より大ヒット上映中の映画「栄光のバックホーム」で映画初主演を務める松谷鷹也の出演も決定。以上9名がTGCしずおか初出演となり、このうち叶美香、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也はTGC初出演となる。

さらに、TGCしずおかにメインアーティストとして出演が決定している、世界的な注目を集める8人組ボーイズグループONE OR EIGHTから、今回がランウェイデビューとなるMIZUKIとREIAの2名、そして5人組ボーイズグループWILD BLUEから山下幸輝が、ゲストとしてTGCしずおかのランウェイを彩る。

＜アーティスト＞

大注目のメインアーティストには、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するアソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」から、超豪華4組の出演が決定した。「第76回NHK紅白歌合戦」への念願の初出場が決定しているFRUITS ZIPPERをはじめ、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが一堂に会する。なお、FRUITS ZIPPERを除く3組はTGCしずおか初出演となる。

さらに、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、鎮西寿々歌、CANDY TUNEの小川奈々子、立花琴未、SWEET STEADYの奥田彩友、塩川莉世、そしてCUTIE STREETの板倉可奈、真鍋凪咲が、ゲストモデルとしてもTGCしずおかのランウェイに登場することが決定した。音楽とファッションの両面からイベントを彩る豪華なラインアップとなっている。

2011年12月にデビューし、2020年の活動終了まで約9年間にわたり日本の音楽シーンを牽引してきたガールズグループ「E-girls」の2代目リーダーである佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちによるハイレベルな戦いが話題となったオーディション番組「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ）から誕生した10人組ガールズグループCIRRAが、TGC NEXT ARTISTに決定した。

TGCしずおかでは、クリスマスシーズンの特別企画として、メインアーティストとして出演が決定しているBUDDiiSとWATWINGによる一日限りのスペシャルコラボレーションステージを実施する。

両グループが持つエネルギーが真正面から交錯するステージとなり、熱量あふれるパフォーマンスで来場者に特別な体験を届ける。TGCしずおかならではの企画として、記憶に残る一日を演出する。

全編無料生中継と再ライブ配信も

ABEMAでの独占無料生中継に加え、TGC公式LINE VOOM、X、YouTubeチャンネル、さらにLeminoでの再ライブ配信（30分ディレイ）の実施が決定した。

リアル会場に足を運べない視聴者も含め、「SDGs推進 TGC しずおか 2026」の熱狂を全国、そして世界へ向けて発信する。

Information

【生中継】

放送日時：2026年1月10日（土）12:20〜18:30（予定）

※再放送／アーカイブはございません

配信先：ABEMA SPECIAL 2 チャンネル

ご視聴はこちらから：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DqasaUL8UvssSF

【再ライブ配信】※生中継から30分ディレイ

放送日時：2026年1月10日（土）12:50〜19:00（予定）

※再放送／アーカイブはございません

配信先：TGC公式LINE VOOM：https://lin.ee/hiw4TWp/cpmsg

TGC公式X：https://x.com/TGCnews

TGC公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/girlsTV

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ1ODU=

バックヤードケータリング発表

出演者から毎回高い評価を受けている、TGC名物の豪華出演者向けバックヤードケータリングメニューが公開された。今回は、南アルプスや富士山の山の恵みと、黒潮が育む駿河湾の海の恵みを生かした、静岡ならではの食材をふんだんに使用したラインアップとなっている。

用宗しらすや、日本一の茶産地・静岡が誇る静岡抹茶を使用したあさはた蓮根の静岡抹茶稲荷寿司、冷凍まぐろの水揚げ量日本一を誇る清水港の清水港天然南まぐろの寿司、希少価値が高く苦味が少ないひらたけしめじを使った静岡きのこあれこれと自家製燻製ベーコンのクリームパスタなどが提供される。

さらに、温室メロンの作付面積・収穫量・出荷量すべてで日本一を誇る静岡メロン、久能山南側の石垣で太陽の光をたっぷり浴びて育った久能の石垣いちご（きらぴ香）、静岡を代表する品種・青島みかんを使用したフルーツプラッターなど、地元食材を生かしたオリジナルメニューやご当地グルメで出演者をもてなす。

また、提供容器には卵の殻を再利用した次世代バイオマス食器「シェルミン」を採用し、取り分け用の小皿には、枯渇が懸念される木材の代替として竹やバガスなど土に還る素材から作られた「WASARA」を使用。加えて木製カトラリーを導入することで脱プラスチックにも取り組み、SDGs目標11、12、13、14、15の推進につなげている。

【バックヤードケータリングメニュー】※（）内は、使用されている静岡産の食材



・駿河のミニバーガーとポテト（ふじのくにいきいきどり、三保サーモン、三保レッドオーレ）

・静岡野菜のキッシュ（清水養鶏所「美黄卵」、三方ヶ原のジャガイモ）

・三保のレッドオーレと生ハム、モッツアレラチーズのカプレーゼ（日本平オリーブオイル、三保のレッドオーレ）

・なすびのジャンボ海老フライwithタルタルソース

・静岡「ふじのくに豚」のポークシチュー（プチベール、三保のレッドオーレ、ふじのくにいきいきポーク）

・静岡するが牛ビーフシチュー（静岡するが牛、三保のレッドオーレ、プチベール）

・あさはた蓮根の静岡抹茶稲荷寿司（あさはた蓮根、用宗しらす、静岡抹茶）

・清水港天然南まぐろと三保ひらめ、桜えびの寿司（清水港天然南まぐろ、三保ひらめ、桜えび、有東木本わさび）

・三保サーモンと静岡うなぎの棒寿司（三保サーモン、静岡うなぎ）

・静岡するが牛のローストビーフ（浜名湖クレソン、静岡するが牛）

・静岡きのこあれこれと自家製燻製ベーコンのクリームパスタ（ホホホタケ、玉取茸、ひらたけしめじ）

・静岡抹茶蕎麦と自然薯とろろ（静岡抹茶、ほんやま自然薯、有東木本わさび）

・美黄卵とうなぎの出汁巻き玉子（静岡うなぎ、清水養鶏所「美黄卵」）

・静岡おでん（三方ヶ原のジャガイモ）

・富士宮やきそば

・浜松餃子

・フルーツプラッター（静岡メロン、久能の石垣いちご（きらぴ香）、静岡みかん）

連携イベント『SDGs Runway SHIZUOKA 2026』の同日開催が決定

「SDGs推進 TGC しずおか 2026」の連携イベントとして、ツインメッセ静岡 南館大展示場にて、「SDGs Runway SHIZUOKA 2026」を同日開催することが決定した。静岡市をはじめ、SDGsに積極的に取り組む企業や団体が多数出展し、来場者が楽しみながらSDGsを学び、知り、体験できるイベントとなる。入場は無料。

会場では、プロのビューティーアドバイザーによるポイントメイク体験をはじめ、静岡サレジオ高等学校の学生による養蜂活動の紹介や、SDGsの視点で栽培されたサツマイモ商品の販売を実施。静岡市内外の学生が主体となって取り組むSDGs活動を紹介する「YOUTH ACTIONエリア」も展開される。

そのほか、オーガニックマルシェの開催に加え、ハローキティとともにSDGsについて楽しく学べる「ハローキティSDGsスペシャルステージ」など、多彩なコンテンツを用意。幅広い世代がSDGsに親しめる内容となっており、来場を呼びかけている。

詳しくは：https://sdgs-runway.shizuoka.city/

「TGCでんき powered by U-POWER」誕生

株式会社W TOKYO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上範義、コード番号：9159、東証グロース）と、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-POWER（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋信太郎）は、SDGs目標「7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の促進を目的に、家庭向けの実質再生可能エネルギー100％の電力サービス「TGCでんき powered by U-POWER（以下、TGCでんき）」の立ち上げに合意し、連携協定を締結した。

「TGCでんき」は、「地球にやさしく、綺麗になりたい」という想いを応援する電力サービスで、本日2025年12月24日（水）より提供を開始。申し込みを行うことで、家庭で使用する電力のすべてを実質再生可能エネルギーに切り替えることが可能となる。さらに、申し込み者全員を対象に、日常の電力利用を通じて“綺麗になりたい”という想いに寄り添った各種プレゼントも用意されている。

また、「SDGs推進 TGC しずおか 2026」では、イベント開催に伴い使用される電力約6,340kWhによって発生するCO2排出量約4.4トンについて、TGCでんきの協力のもと、J−クレジット制度を活用し全量を実質ゼロとするカーボンオフセットを実施する予定だ。これにより、イベント運営における環境負荷低減とSDGs推進を図る。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演18:30（予定）

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●チケット

完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケットインフォメーション：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥田彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順

●モデル

入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉田志織、中川紅葉 ※50音順

●ゲスト

板野友美、一ノ瀬颯、王林、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、佐野雄大（INI）、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽田野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） 他 ※50音順

●メインアーティスト

CANDY TUNE、CUTIE STREET、しなこ、SWEET STEADY、BUDDiiS、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT ※50音順

●TGC NEXT ARTIST

KID PHENOMENON、CIRRA ※50音順

●オープニングアクト

ICEx、ONSENSE、MELYUME、moxymill ※50音順

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 他 ※50音順

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト