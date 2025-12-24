¡Ú¸½ÃÏ¥ë¥Ý¡Û¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤Ï£³»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤Á¡ÄÆüÃæ´Ø·¸°²½¤â¡Ö¾å³¤»ÔÌ±¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¡×¶õÁ°¤Î¼÷»Ê¥Ö¡¼¥à
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î´Äµå¹Á¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îµ¼Ô¤Ï12·î¾å½Ü¤ÎÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢ÃÙ¤¤¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å³¤½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æº£·î¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡Ø¼÷»ÊÏº¡Ê¥¹¥·¥í¡¼¡Ë¡Ù¤À¡£
Å¹Æâ¤ÏËþÀÊ¡£ÆþÅ¹¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤ÁÍÑ¤Ë¤È¡¢ÄÌÏ©¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ø»Ò¤â¤¹¤Ç¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÒÁØ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£³§¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÌÛ¡¹¤È½çÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ï¡¢ºÇÄ¹14»þ´ÖÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Í¤Î´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö£³»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÂÔ¤Ä¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£
¾å³¤¤òË¬¤ì¤ëºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤À¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¼ê¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÈóÆñ¤¹¤ëµ»ö¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤âÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æü¡¹Î®¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤âÎ¾¹ñ´Ö¤ÇÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÈ¿Æü´¶¾ð¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤±¤ó¤«¹ø¡×
Ãæ¹ñ¤ÇÌó640Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡ØµÈÌî²È¡Ù¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ðÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¿ôÆü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤¢¤Á¤³¤ÁÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬ÄÌ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¹¤ÎÅ¹°÷¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢Ä®¤Î¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾å³¤¤Î¿Í¡¹¤ÈÀÜ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â·ù¤Ê´é¤äº¹ÊÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ä®¤Ç¤ÏºßÎ±Ë®¿Í¤é¤·¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤¹ÆüËÜ¸ì¤¬»þÀÞÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2012Ç¯¤ËÀí³Õ½ôÅç¤Î¹ñÍ²½¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò¼º¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬»²²Ã¤¹¤ëSNS¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¹Åì¾Ê¤Î¹©¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ë¥¥ä¥Î¥ó¤¬¸½ÃÏºÎÍÑ¤Î½¾¶È°÷¤Ë¼ê¸ü¤¤Âà¿¦¼êÅö¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÂæÏÑ¤òÉÔ²ÄÊ¬¤ËÅý¼£¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ù¤Î¼çÄ¥¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥á¥ó¥Ä¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢À¯ÉÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òÈ¯¿®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£°ìÉô¤ÎÊÝ¼éÁØ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¡Ø¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤±¤ó¤«¹ø¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤á¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¡Ö½éÆü¤ÏÌó700ÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×
Ï©¾å¤ËQR¥³¡¼¥É¤Î»æ
ËÁÆ¬¤Î¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤Î¾ìÌÌ¤ËÌá¤í¤¦¡£·ë¶É¡¢µ¼Ô¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï£´»þ´Ö¸å¡£Å¹Æâ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²èÌÌ¤ËÎ®¤ì¤ë¼÷»Ê¤Î±ÇÁü¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËÉÙ¤Ç¼÷»Ê¤À¤±¤Ç130¼ïÎà°Ê¾å¡£¤¦¤É¤ó¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÍÎà¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Î¿´¤ÎÃÍÃÊ¤Ï10¸µ¡ÊÌó220±ß¡Ë¤¬ºÇ¤â¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¥È¥í¤ä¥¦¥Ë¤Ê¤É°ìÈÖ¹â¤¤¤â¤Î¤Ï28¸µ¡ÊÌó616±ß¡Ë¡£¾å³¤»Ô¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï14Ëü7000¸µ¡ÊÌó320Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÆüËÜ¤ÏÌó460Ëü±ß¡Ë¡¢¾¯¤·¹â¤á¤Î¿©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥°¥í¤ä¥¤¥«¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¤òÍê¤ó¤À¤¬Ì£¤ÏÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿¤Ï¿·Á¯¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤è¤êÂ¿¾¯¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£¼þ°Ï¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È³§¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Ê¤¬¤é¼÷»Ê¤òËËÄ¥¤ê¡¢»®¤ò»³¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤¯ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¼÷»Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¤¬Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£¹½£¡¢¿¼圳¡¢À®ÅÔ¡¢ËÌµþ¤ÈµòÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¾å³¤¤Î£²Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤á¤Æ·×71Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å³¤´Äµå¹ÁÅ¹¤Ç¤ÏÌó100¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿ô¿ÍÉëÇ¤¤·¡¢¸½ÃÏºÎÍÑ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤ÏÌó700ÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Êó¼¼¡Ë
¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ù¤âÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»ñËÜ¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤â»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¤Î³¤»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
º£²ó¤Î¾å³¤ÂÚºß¤Ç°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Î¿ÊÅ¸¤À¡£¡Ö12²¯¿Í°Ê¾å¤¬¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¼ê´ë¶È¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëQR¥³¡¼¥É·èºÑ¡Ö¥¢¥ê¥Ú¥¤¡×¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤Êª¡¢ÃÏ²¼Å´¡¢¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾è¤êÊª¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¡¢²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¡£¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¸Ä¿Í¾¦Å¹¤ä¿ô½½±ßÃ±°Ì¤Î·èºÑ¤Ï¸½¶â¾¦Çä¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤âÏ³¤ì¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤À¡£
Îò»Ë¤¢¤ë»û¤Î¤ª¾Æ¹áÍÑ¤ÎÀþ¹á¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¤È¤Æ¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Î¤ß¡£°ìÅÙ¡¢ÏªÅ¹¤Ç¾Æ¤°ò¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤âÅ¹¤Î½÷À¤¬¼¨¤·¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬Êª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤áÏ©¾å¤ËQR¥³¡¼¥É¤Î»æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿ÈóÆñ¤Î·ã¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§·Á»³¾»Í³