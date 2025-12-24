「W杯に向けて深刻だ」南野拓実の大怪我に古巣リバプールの地元メディアも心痛「エールを送りたい」
南野拓実の負傷の知らせに心を痛めたのは、所属のモナコやそのサポーター、そして日本サッカー界だけではない。
12月21日のオセール戦で負傷した南野は、左膝の前十字靭帯断裂と判明したことがモナコから発表された。ワールドカップまで約半年というタイミングでの重傷に、多くの人が悲しんでいる。
古巣リバプールの専門サイト『The Empire of The Kop』も同様だ。22日、「アンフィールドでの日々や、大きな成功を収めた在籍時に担った役割を考えれば、ミナミノのケガは我々にとってすぐに心に響くことだ」と報じた。
「元レッドブル・ザルツブルクのFWは、2020年１月にリバプールに加入し、プレミアリーグとリーグカップのタイトルを獲得。しばしば国内の大会における重要な局面で活躍した。公式戦55試合に出場して14得点をマーク。そのいくつかは、カップ戦での重要な得点だ。ローテーションの際に活躍する才覚で、過密日程のなかで信頼できる選択肢となった」
「ワールドカップまであと半年ほどという今、今回のケガは、ミナミノの代表での野望にとって深刻な脅威だ。ミナミノは現在リーグ・アンでプレーしているが、我々とのつながりは強いままだ。特に、カップ戦で優勝したシーズンに不可欠だったからだ」
リバプールは今季から加入したアレクサンデル・イサクが、20日のトッテナム戦で負傷。この日、骨折で手術を受けたことを発表した。史上最高額で獲得したストライカーが重傷を負ったショックに見舞われたところだ。
The Empire of The Kopは、今季の南野が21試合出場で４得点、３アシストを記録していたことを紹介。そのうえで、「あっという間に運が変わってしまうこともあるということ、ケガが起きたときに選手層の厚さや忍耐が重要だということを、ミナミノの状況は改めて思い起こさせた」と続けている。
「長い復帰への道のりを始める元レッズの選手を見守り、エールを送りたい」
まずはとにかく、南野がしっかりとケガを治して回復できるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
