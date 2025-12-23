¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤ä¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ´ï¡×¤Ê¤É²ó¼ýµÁÌ³²½¤Ø¡¡¡È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡É²ÐºÒËÉ»ß¡õ¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Î³ÎÊÝ¤Ë¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ°ìÍ÷
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·ÂÐºö
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢²Æ¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÈ¯²Ð¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£
Áê¼¡¤°²ÐºÒ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÂÐºö¤È¤Ï¡©
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ï¡¢¤´¤ß¤òÊ´¡¹¤Ë¤¹¤ë²áÄø¤Ç¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤òºÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡É¤Î¼Î¤ÆÊý
¤É¤¦¼Î¤Æ¤ë¤«¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³¹¤Î¿Í
¡Ö¡ÊÇÑ´þÊýË¡¤Ï¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¤È¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ØÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼Â¤Ï²ó¼ýÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ï25¡ó¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬Ê¬ÊÌ²ó¼ý¤¹¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¤¬¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÇÑ´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¸¶¹¨¹â ´Ä¶Âç¿Ã
¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë½ÅÂç²ÐºÒ»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
À¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢¡ÖÁí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¼ýÊýË¡¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÇÑ´þ¤«¤é½èÊ¬¤Þ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿´ð½à¤òºöÄê¤·¡¢²ó¼ýÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÇÑ´þ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Â¾Ú»ö¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢²ÐºÒ¤Ê¤É°ÂÁ´À¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¹½Â¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÇÑ´þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ó¼ýµòÅÀ¡×¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ´ï¡×¤Ê¤É¤Î²ó¼ýµÁÌ³²½¤Ø
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¡Û
¢§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó
¢§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¢§·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡
¢§¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¢§²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¢§¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á
¢§ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö
¢§¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
À¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÁí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¢§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¢§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¡¢¢§²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î3ÉÊÌÜ¤Î²ó¼ý¤òµÁÌ³²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î²ó¼ýµòÅÀ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§Å¬ÀÚ¤Ê²ó¼ý¤ÇÈ¯²Ð»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¢§ÆâÂ¢¤¹¤ë¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ê´õ¾¯¶âÂ°¡Ë¤òºÆ»ñ¸»²½¤·¡¢½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤Î¼ý½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½µ2²ó¤ÎÇ³¤ä¤¹¤´¤ß¤Î¼ý½¸Æü¤Ë¡ØÅÅÃÓÎà¡Ù¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÂÞ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÅÅÃÓ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢USBÃ¼»Ò¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¡¢Àä±ï½èÍý¤ò¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¼Î¤ÆÊý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥×¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÄÄ¥¡¦ÇËÎö¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤¿¡¢ËÄÄ¥¡¦ÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤´¤ß¼ý½¸¤Ê¤É¤Ç¤Ï²ó¼ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¶ÁÝ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ËÄ¾ÀÜ»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î31¡Á11·îËö¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÀ¶ÁÝ»öÌ³½ê¤Ë¤Ï3437¸Ä¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£