この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資審査の本質を明かす!『【融資の最適解】不動産投資も情報強者が勝つ。自己資金を減らさずに買い進める″最大化テクニック″を徹底解説!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【融資の最適解】不動産投資も情報強者が勝つ。自己資金を減らさずに買い進める"最大化テクニック"を徹底解説!』と題した動画を公開した。自己資金が限られた状態でも資産形成を加速できる「フルローン」の正しい活用法について解説し、多くの人が信じる「頭金を払うべき」という通念に疑問を投げかけている。



木村氏はまずフルローンの定義を明確にする。物件価格の全額を融資で賄う手法であり、属性が完璧でなくとも金融機関ごとの評価ロジックを理解すれば実現可能だという。実際に自己資金が50万円や100万円程度でもフルローンが通った事例は珍しくないと語り、方法を知らなければ無理だが、知っていれば可能になる世界があると強調した。



多くの投資家は「借金は少ない方がいい」「頭金を入れて総支払額を減らすべき」と考える。しかし木村氏はこの発想を「トータルの支払額しか見ていない」と指摘する。フルローンの最大のメリットは手元に自己資金を残せる点にあり、その資金をどう運用するかという視点が抜け落ちていると述べた。



具体例として木村氏は、頭金を950万円投入して手元資金を50万円にした場合と、フルローンで初期費用400万円のみ払い手元に600万円残した場合を比較する。後者は毎月の返済負担がやや大きくなるものの、残った資金で別の収益物件を購入すれば家賃収入が生まれ、トータルの収支はプラスに転じる。さらにその収益を元手に次の物件を買い進めることで、資産と収入が加速度的に拡大していく構図を描いた。



一方で木村氏は、フルローンが危険視される背景にずさんな物件選びがあると警告する。「安心安全の都心の好立地」「節税対策になる」といったセールストークに乗せられ、利益の出ない物件を高値で購入してしまう事例が後を絶たない。新築ワンルームマンションなどで収支がトントン、あるいは赤字になるケースが典型であり、そうした物件を買えばフルローンは単なるリスクにしかならないと指摘した。



木村氏によれば、金融機関が融資判断で重視するのは年収だけではない。保有資産、貯蓄習慣、物件の収益性、返済比率、確定申告の利益、不動産投資の経験などが総合的に評価される。特に物件の資産価値と収益性は重要であり、収益が出る物件を選べば金融機関の評価は高まる。逆に収支の悪い物件を買い進めると次の融資が出なくなるため、物件選定の精度が資産形成の成否を分けるという。



動画では金融機関ごとに評価基準が異なる点も強調された。属性を重視する銀行、資産を重視する銀行、物件評価に特化した銀行など、それぞれのロジックを理解して使い分けることがフルローン取得の鍵となる。情報収集と環境づくりが不可欠であり、最新の融資動向を把握することが成功確率を高めると述べた。



フルローンは手元資金を温存し、次の投資へとつなげることで資産形成を加速させる有効な戦略である。ただし正しい知識と慎重な物件選びが前提となるため、動画で示される具体的な評価軸や失敗事例は、不動産投資を検討する層にとって実務的な指針となるだろう。