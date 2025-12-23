甘えん坊な猫さんは、飼い主さんに抱っこされると、どうやら気持ちよくなってしまった様子。抱っこされている時の猫さんの表情が可愛すぎると、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で16.9万再生を突破し、「猫は赤ちゃんやなぁ」「可愛い寝顔」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられました。

【動画：甘えん坊な猫を抱っこ→背中をトントンしていると…まるで赤ちゃんのような『尊すぎる光景』】

腕の中であっという間に“夢の中”へ

TikTokアカウント「チャチャ丸《癒しの猫動画》」に投稿されたのは、気持ちよさそうに眠る猫の「チャチャ丸」ちゃんの様子。アカウント内には、眠っているチャチャ丸ちゃんの姿が多数投稿されています。

ある日、くつろいでいたチャチャ丸ちゃんを飼い主さんは抱っこしてあげることに。すると、チャチャ丸ちゃんは気持ちよくなったのか、すぐに眠り始めたのだとか。飼い主さんのゴッドハンド、恐るべしです…！

飼い主さんの腕の中で、あっという間に夢の中へと冒険に出かけたチャチャ丸ちゃん。抱っこされながら幸せな夢でも見ているのでしょうか。とても気持ちよさそうに寝ている姿は、本当に可愛らしいです。

抱っこ＆トントンの合わせ技で爆睡！

そんなチャチャ丸ちゃんは、「ぐぅぐぅ」「スースー」と気持ちよさそうにいびきをかいて寝ていたそう。その音はしっかりとカメラにも収められており、チャチャ丸ちゃんの愛らしいいびきに癒やされます！

飼い主さんと抱っこと背中トントンの合わせ技で、すぐさま爆睡したチャチャ丸ちゃん。その様子は、まるで人間の赤ちゃん。飼い主さんの腕の中で、本当に安心しきっているのが伝わってきました。

どんな寝姿も可愛さ満点

とっても可愛い寝姿を見せてくれたチャチャ丸ちゃんですが、アカウント内の別の投稿では、違った寝姿を見せてくれることも。大股を開いておじさんのように寝ている姿も確認でき、そのギャップの大きさに笑ってしまいました。

飼い主さんの腕の中で眠るチャチャ丸ちゃんの様子には、1.8万件を超える高評価がつくなど、大きな反響を呼びました。「もきゅもきゅ」なチャチャ丸ちゃんの可愛い口元も必見です！

投稿には「家の子は抱っこ嫌いなのでものすごく羨ましいです」「トントンが安心するのは動物共通なのか」「わぁぁぁめっちゃ可愛い～」「ぐるぐるぐるスピーって可愛い」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「チャチャ丸《癒しの猫動画》」では、チャチャ丸ちゃんが寝てる人を踏みつけて進む様子や眠くてもご飯の魔力には勝てない様子など、クスッと笑える姿が投稿されています。

チャチャ丸ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チャチャ丸《癒しの猫動画》」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。