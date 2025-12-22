【刀剣乱舞ONLINE】「一文字則宗」モチーフの華やか優雅なフォークリング
PCブラウザ＆スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』より、フォークリング（指輪）シリーズ第三弾として「一文字則宗」ver.が登場する。
☆上品で普段遣いもしやすいフォークリングをチェック！（写真10点）＞＞＞
PCブラウザ＆スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は、プレイヤーは審神者（さにわ）となり、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた ”刀剣男士” を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム。DMM GAMESとニトロプラスがタッグを組み、2015年1月のサービス開始以降、大きな支持を獲得し、全国に刀剣ブームを巻き起こす一因ともなった ”とうらぶ” こと『刀剣乱舞ONLINE』は、これまでにアニメ・ミュージカル・コンシューマーゲーム・舞台・映画・歌舞伎など数多くのメディアミックスを成功させ、エンターテインメント界を席巻している。
ご紹介するのは、ユートレジャーよりリリースされる「フォークリング（指輪）第三弾」。
今回のデザインは「一文字則宗」を宝石のカラーやディテールで表現したフォークリングで、素材はシルバー925、K10イエローゴールド、K18イエローゴールド、プラチナ950の全4種類で、色味や価格をお好みに合わせてお選びいただける。
2025年12月22日（月）〜2026年1月28日（水）23：59の期間で予約受付が行われており、期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行われる。リングのサイズ計測なども承っているとのことなので、是非この機会に立ち寄ってみてはいかがだろうか。
展示スケジュールは変更となる場合があるので、ご来店前に店舗へお問い合わせしておくとよいだろう。
なお、ユートレジャーコンセプトストア心斎橋は2026年1月16日（金）オープンとなる。
また、フォークリング（指輪）シリーズ第三弾「一文字則宗」ver.の予約期間中（2025年12月22日〈月〉〜2026年1月28日〈水〉）、第一弾「加州清光／大和守安定」ver.の再予約の受け付けが行われるので、ぜひチェックしてみてね！
