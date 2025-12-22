ＮＴＴドコモが、金融サービスの強化に本腰を入れる。

携帯電話大手４社で唯一グループ内に銀行がなかったが、約４２００億円を投じて１０月に住信ＳＢＩネット銀行を連結子会社化した。携帯電話・銀行両事業の相乗効果を狙い、携帯事業のシェア（占有率）回復にもつなげたい考えだ。（経済部 小林泰裕）

流出防止

住信ＳＢＩネット銀行は来年８月、「ドコモＳＭＴＢネット銀行」に社名を変更する。ドコモと、共同出資する三井住友信託銀行の英略称を冠し、認知度向上を図る。

銀行口座をドコモの通信料金やクレジットカード「ｄカード」の支払い口座にすると、「ｄポイント」を付与したり、還元率をアップしたりする。ドコモの契約者向けに、住宅ローンの金利優遇も用意する。今月１９日に記者会見したドコモの前田義晃社長は「２０３０年度頃までに金融関連の売上高を倍増させたい」と意気込んだ。

ドコモは携帯市場で、新興の楽天モバイルや格安スマホ事業者（ＭＶＮＯ）などに押され、シェアが１４年度末の４２・５％から２４年度末の３３・９％に減少している。

ｄカードとｄポイント、スマートフォン決済を全て利用している客は、他の客と比べて携帯電話の解約率が３分の１以下にとどまっているといい、前田氏は銀行サービスも積極的に活用することで「顧客の流出防止につなげたい」と説明する。

出遅れ

一方、ＫＤＤＩは「ａｕじぶん銀行」、ソフトバンクは「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）銀行」、楽天モバイルは「楽天銀行」がグループ内にあり、携帯電話と金融サービスの連携を既に進めている。ドコモの出遅れ感は否めず、独自色を打ち出せるかが注目される。

本業の携帯電話事業でも、最新の通信規格「５Ｇ」に対応したネットワーク整備が遅れた。近年のシェア低下は、「２３年頃から顕在化した、通信品質の低下が大きく影響している」（ＩＴジャーナリストの石川温氏）との声が強い。

ドコモは携帯、銀行の両面作戦で、競合につけられた差を一気に挽回することを目指す。今度こそスピード感をもって取り組みを進めることができるか、業界最大手の本気度が問われている。