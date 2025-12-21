ソックスだけで「違う靴」普通のパンプスが見違える「可愛い足元のつくり方」

装いの完成度を上げるために、丁寧な足元選びは欠かせない。なかでも大人の品格はそのままに、ベーシックなスタイルに季節に見合った深みやレトロな趣をもたらしてくれる、クラシカルなバリエーションに着目。







「ソックスで変わる」足元のスタイリングサンプル

見慣れたパンプスに仕込むだけで、簡単になつかしいムードを補えるソックスも見逃せない。色みや素材をかえて、足元を自在に彩って。







クリアな白ソックスがデニムにきちんと感を補填

Tシャツ 7,920円／AKTE 肩にかけたジャケット 24,200円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店） デニムパンツ 33,000円／オブリオ 黒パンプス 19,250円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） ソックス 880円／靴下屋（タビオ） 白を差すことで、抜け感とクラシカルな品を同時に得られる好例。





可憐に華やぐシアーなドット

黒ドットシアーソックス 990円／靴下屋（タビオ） グレージュスエードパンプス 64,900円／ネブローニ ほのかに透ける素肌で足元をセンシュアルに演出。







スクールムードを漂わせるダブルライン

キャメルライン入りレースソックス 1,650円／靴下屋（タビオ） 黒パンプスはモデル着用と同じ。 はき口にあしらったホワイトレースが意外性を生む。





（コーディネートのプライスなど詳細）

【全21スタイルの一覧】≫「ソックスだけで別顔に」普通のパンプスが見違える「可愛い足元のつくり方」