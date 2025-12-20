この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が複数手法の併用を推奨!『【2026年の最適解】郊外の新築アパートは最強...!不動産投資で1棟目を成功させる購入戦略を伝授します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『【2026年の最適解】郊外の新築アパートは最強...!不動産投資で1棟目を成功させる購入戦略を伝授します。』と題した動画を公開した。価格高騰や融資引き締めが進む現在の市況において、戦略的アプローチによって資産形成は可能であるとし、エリア選定、物件種別、融資手段の組み合わせによる実践的な購入戦略を提示している。



木村氏は、現在の不動産市場が15年前と比較して大きく変化していると指摘する。当時は情報が限定的で金融機関の選択肢も少なかったが、現在は融資商品の多様化が進んでおり、複数の手段を組み合わせることで資金調達の幅が広がっている。実際、木村氏が主宰するスクールでは直近1か月で40件以上の物件購入成果があり、そのうち約30件がフルローンでの取得であったという。物件価格の上昇のみに目を奪われることなく、融資情報を更新し続けることが重要であると述べる。



エリア選定においては、都心と地方の二極化が進む中で「郊外」が狙い目であると木村氏は分析する。都心は外国人投資家の参入により価格が高騰し、一方で地方は人口減少のリスクが大きい。対して郊外は、都心への通勤圏内でありながら価格が抑えられており、賃貸需要も安定している。東京を例にとれば、都心から電車で約60分圏内のエリアが目安となる。福岡、仙台、札幌、名古屋、大阪などの地方都市でも同様の考え方が適用可能であり、各都市の交通網や再開発状況を踏まえた選定が有効である。



物件種別については、個人の属性や資金状況に応じた複数のパターンが提示されている。年収が高くアパートローンが利用可能な投資家には、郊外での新築アパート購入が推奨される。利回りは6%から7%程度を目標とし、価格帯は7,000万円から9,000万円が想定される。中古アパートであれば、より遠方のエリアで利回り8%から10%を狙うことが可能であり、価格帯は4,000万円から7,000万円程度となる。地方の高利回り物件では利回り11%から20%も視野に入るが、その場合は不動産担保ローンや事業性融資の活用が前提となる。



初心者や運営経験が乏しい投資家には、小規模戸建て投資から始める戦略も有効である。少額でフルローンやリフォームローンを活用しながら実務経験を積み、その後にアパート投資へ移行することで、心理的ハードルを下げることができる。木村氏は、神奈川県での事例として、路線価800万円相当の戸建てを400万円でフルローン以上の融資を受けて購入し、表面利回り約30%を達成した実例を紹介している。



木村氏が強調するのは、単一の手法に固執せず、複数の金融機関や融資商品を使い分ける重要性である。保証会社ごとに融資枠や審査基準が異なるため、複数の枠を合算することで総借入額を拡大できる。新築アパートローン、中古物件向け担保ローン、事業性融資、リフォームローンなど、それぞれの特性を理解し組み合わせることで、資産規模の拡大が可能となる。一つの手法だけで完結させようとするのではなく、状況に応じて最適な選択を重ねていく柔軟性が求められる。



市場環境の変化に対応した戦略の構築と、自身の状況に応じた手段の選択が、2026年以降の不動産投資において成果を左右する要素である。