手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【指が痛い】バネ指・腱鞘炎を改善するセルフケア!手術や注射をしたくない方におすすめ!』と題した動画を公開した。音琶氏は10年以上にわたり看護師として勤務した経験を持ち、ばね指や腱鞘炎に悩む患者を数多く見てきた。動画では、手術や注射に抵抗がある人に向けて、自宅で取り組める手もみセラピーを実演している。



音琶氏はまず、ばね指の一般的な治療法として手術や注射、装具による固定、痛み止めの薬などが存在すると説明する。しかし、こうした方法には心理的な抵抗や痛みを伴うことが多く、自分でできるケアを求める人も少なくない。そこで音琶氏が提案するのが、手のひらや手首にある反射区を刺激するセルフケアである。



今回のセラピーでは、3つの反射区を押していく。最初に押すのは「頸椎」の反射区だ。音琶氏によれば、指の筋肉の出発地点は首や肩にあり、首が凝ると腕や手に負担がかかるため、指に異常が起こりやすくなるという。場所は両手の親指の爪の外側の脇である。人差し指で支えながら親指の横の硬い部分を使い、向こう側へ力を入れるように7秒間押すのがポイントだ。痛気持ちいい程度の強さで、3回繰り返す。



次に押すのは「肘」の反射区である。腕の筋肉を緩め、指先の動きをスムーズにするのが目的だ。場所は小指側の手のひらにあり、手相の線から手首までを3等分した中央付近を目安とする。骨の内側に親指を突っ込むように押していくが、押しづらい場合は手を返して人差し指で押すこともできる。こちらも7秒間、3回ずつ行う。



最後に押すのは「卵巣・精巣」の反射区だ。音琶氏は、女性ホルモンがばね指に関係していると指摘し、特に更年期や妊娠中、産後の女性がなりやすいと説明する。場所は手首の外側にある骨の突起から親指2本分下である。親指の腹全体で垂直に押していくが、場所が分かりにくい場合は500円玉程度の大きさで円を描くように押し、痛い箇所を探すとよい。



音琶氏は、各反射区を7秒間、1つの反射区につき3～5回、それを1日に3～5回行うことを推奨している。また、老廃物を流すために水分をしっかり摂ることも忘れないよう呼びかけている。手のひらを押すことで血流が良くなり、炎症が抑えられ、痛みが徐々に落ち着いていくという。



ただし、音琶氏は注意点も付け加えている。ばね指と似た症状でも、関節リウマチなど別の疾患の可能性もあるため、未受診の人は一度医療機関を受診することを勧めている。



動画では反射区の場所や押し方が丁寧に実演されており、視聴者が自宅で実践しやすい構成となっている。指の痛みや引っかかりに悩む方にとって、日常生活に取り入れやすいケア方法を知る機会となる内容である。