Mrs. GREEN APPLEが、12月20日放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャル（日本テレビ系）に出演。番組公式SNSにて、ドイツを訪れた3人がプレゼント交換をする様子が先行公開され、ファンの間で話題を集めている。

【動画】楽しそうにプレゼント交換するMrs. GREEN APPLE／【画像＆動画】『アナザースカイ』スタジオでのオフショット

■色違いのセーターで楽しそうにプレゼント交換するMrs. GREEN APPLE

毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているというMrs. GREEN APPLE。デビュー10周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツでクリスマスパーティーを開いた。

大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架は、色違いのセーターを着用し、ソファに並んで座り、プレゼント交換。包みを手にした瞬間からワクワクした様子を見せ、互いのプレゼントを嬉しそうに開封する姿が収められている。終始リラックスした雰囲気で、自然な笑顔が印象的だ。

■大森元貴「友達ですね」若井滉斗＆藤澤涼架との関係性を明かす

動画の中では、大森の言葉も紹介されている。「ビジネスパートナーになろうってところから始まっている。それが10年経って、友達であるっていうことを大切にするイベントが毎年ある。クリスマスとかも僕らにとってすごく大切な行事。友達ですね。」と、10年を重ねてきた関係性への想いを率直に明かした。

最後は、3人が肩を寄せ合った自撮りショットで締めくくり。色違いのセーターを着て並ぶ姿からも、チームとしての一体感と、クリスマスらしい華やかさが感じられる内容となっている。

SNSでは「BFF最高」「素晴らしい友情に泣ける」「かわいいの大渋滞」「尊すぎる」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『ANOTHER SKY』スタジオでのオフショット