2025冬の“本命ブーツ”って？トレンド最前線の【ウエスタンブーツ】特集
今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップした“冬ブーツ”が勢ぞろい！今回は、ヴィンテージライクなカウガールに変身できる「ウエスタンブーツ」をご紹介します。ちょっぴり個性派なブーツを足元に取り入れて、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡
平成ムードなブーツがリバイバル
コーデのほどよいスパイスに♡
年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡
Check! ヴィンテージライクなカウガールに変身♡ ウエスタンブーツ
ちょっぴりワイルドなスパイスを足元にON。イチおしは、色みやデザインで“ハードすぎないウエスタン”を選ぶこと。
【a】ブラウンリボンウエスタンブーツ 36,300円／Candy Stripper
▶︎甘い柄とストレートなシルエットで絶妙な甘辛MIXに。おリボン柄でウエスタンもラブリーに変換♡
【b】コンビレザー刺しゅう入りウエスタンブーツ 17,990円／ZARA（ザラ）
▶︎ザ・ウエスタンな刺しゅうは強すぎないカラー選びが重要。王道刺しゅうもベージュでまろやか。
【c】ホワイトウエスタンブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
▶︎太すぎない筒がポイント。美シルエットなシンプルデザイン。
撮影／坂田幸一
Ray編集部 エディター 草野咲来