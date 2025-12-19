2025冬の“本命ブーツ”って？トレンド最前線の【ウエスタンブーツ】特集

今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップした“冬ブーツ”が勢ぞろい！今回は、ヴィンテージライクなカウガールに変身できる「ウエスタンブーツ」をご紹介します。ちょっぴり個性派なブーツを足元に取り入れて、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡

年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡

コーデのほどよいスパイスに♡

Check! ヴィンテージライクなカウガールに変身♡ ウエスタンブーツ

ちょっぴりワイルドなスパイスを足元にON。イチおしは、色みやデザインで“ハードすぎないウエスタン”を選ぶこと。

【a】ブラウンリボンウエスタンブーツ 36,300円／Candy Stripper

▶︎甘い柄とストレートなシルエットで絶妙な甘辛MIXに。おリボン柄でウエスタンもラブリーに変換♡

【b】コンビレザー刺しゅう入りウエスタンブーツ 17,990円／ZARA（ザラ）

▶︎ザ・ウエスタンな刺しゅうは強すぎないカラー選びが重要。王道刺しゅうもベージュでまろやか。

【c】ホワイトウエスタンブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

▶︎太すぎない筒がポイント。美シルエットなシンプルデザイン。

撮影／坂田幸一