ÀöÂõ¤Ç½Ì¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤òÉü³è¤¹¤ëÊýË¡
2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½ñÀÒÂèÆóÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ï¡¢RPG¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¥Þ¥¨¥Î¡¢Ãæ¶¶¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÎÉþ¤òÀöÂõ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éü³èÊýË¡¤ÏÁÇºà¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤ÎÁÇºà¤Ç¤â¡¢¹â²¹¡¦¶¯Ã¦¿å¡¦Ùæ¤ß¤Ï£Î£Ç¤Ç¤¹¡£
ÌÊ¡¿Ëã¡Ê¥»¥ë¥í¡¼¥¹·Ï¡Ë
30¡î°Ê²¼¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë½ÀÆðºÞ¤«¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¾¯ÎÌÆþ¤ì¤Æ20¡Á30Ê¬¿»¤±ÃÖ¤¸å¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¶´¤ß¡¢¾å¤«¤é²¡¤·¤Æ¿åÊ¬¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿ÃÖ¤¤ÇÀ®·¿¤·¤Æ´°Á´¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥è¥ó¡¿¥â¥À¡¼¥ë¡ÊºÆÀ¸¥»¥ë¥í¡¼¥¹¡Ë
¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÃæÀÀöºÞ¤«½ÀÆðºÞ¤òº®¤¼¡¢Ã»»þ´Ö¤Ä¤±¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç²¡¤·¤¿¸å¤ËÊ¿ÃÖ¤À®·¿¤ÇÊüÃÖ¡£
¥¦¡¼¥ë¡¿¥«¥·¥ß¥ä¡Ê¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¾ï²¹¿å¤Ë¥¦¡¼¥ëÍÑÀöºÞ¤«¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¾¯ÎÌº®¤¼¤Æ¿»¤±ÃÖ¤¡£¥¿¥ª¥ë¤Ç²¡¤·¤Æ´¥Áç¸å¡¢¥Ô¥ó¤ÇÀ£Ë¡¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆÊ¿´³¤·¡£
¥Ç¥Ë¥à
½Ì¤ó¤ÀÉô°Ì¤òÇ¨¤é¤·¤ÆÃåÍÑ¸å¡¢²¹¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¿¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¹çÀ®Á¡°Ý
¹â²¹´¥Áç¤Ë¤è¤ë½Ì¤ß¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌá¤¹¤Î¤¬º¤Æñ¡£Äã²¹¥¹¥Á¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¿¤Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¸Â³¦¡£
½Ì¤ó¤ÀÍÎÉþ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍÎÉþ¤ÏÀöÂõ¤¹¤ë¤È½Ì¤à¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡© ¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥®¥º¥â¡¼¥ÉËÜÂè2ÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª