【GU】冬服が勢ぞろいの「年末祭」第1弾スタート。ブルゾン1000円引きに高機能リブT990円などお得が盛りだくさん《25日まで》

GUでは2025年12月19日から31日まで、「年末祭」を開催中。

25日までの第1弾では、期間限定価格のアイテムが充実のラインアップ。

この機会にゲットしたい、編集部注目のお得な冬服をピックアップしました！

ベストセラーアイテムが特別価格に

●ウォームパデッドブルゾン（期間限定価格3990円）

中空糸中わたを使った機能素材で作られた軽くて暖かいブルゾンは、一度着たら手放せなくなるかも。防風、保温、耐久撥水の機能に取り外せるフードまで付いて、まさに寒い冬のお出かけの味方です。

●ウォームリブタートルネックT(長袖)（期間限定価格990円）

吸湿発熱、保温、抗菌防臭、静電気防止、ストレッチの5つの機能を持つ、リブ素材のタートルネック。すっきりしたシルエット感が叶い、一枚ではもちろん、ニットなどと合わせたレイヤードスタイルも楽しめます。

●タックワイドパンツ(丈標準70.0〜74.0cm)（期間限定価格1990円）

程よくゆとりがありながら、腰高・脚長効果を狙える、万能なワイドパンツ。伸縮性のある素材と後ろゴム仕様で履き心地も良く、お出かけシーンからオフィスシーンまで幅広く活躍します。

●フェイクムートンスリッパ（期間限定価格1990円）

ふわふわのフェイクファーが足全体を包み込む、デザイン性と機能性を兼ね備えたスリッパ。しっとりとした保湿加工や保温機能、撥水加工も持ち合わせており、冷え性さんの強い味方です。

レディースはもちろん、メンズやキッズアイテムまで、期間限定価格のアイテムはまだまだ他にも......！人気の冬服をさらにコスパ良く買えるビッグチャンスです。

商品によっては完売サイズも出てきているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）