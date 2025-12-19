21ºÐ°ÂÀÄ¶Ó¡¢¿·Âç´Ø¤ò¼Â´¶¡¡¾®ÅÄ¸¶¤ÎÅß½ä¶È¤Ç·²¤òÈ´¤¯ÃíÌÜÅÙ
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤Ï19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÄ«·Î¸Å¤ÇÁêËÐ¤Ï¼è¤é¤º¡¢ÆþÇ°¤Ê»Í¸Ô¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â·²¤òÈ´¤¯ÃíÌÜÅÙ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç21ºÐ¤Î¿·±Ô¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤¬º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡£Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÏ°Ì¤Î½Å¤ß¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½ä¶È¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åß½ä¶È¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¤¬22Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ÏËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂÎ½Å¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤Îµ»Ç½¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢Ä«·Î¸Å¤Ç´ØÏÆ²¦Ë²¤é¤È6ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£