専門店もびっくりのクオリティ！ごはんが止まらなくなる国産本格100均グルメ

商品名：宮崎名物鶏炭火焼

価格：￥324（税込）

内容量：80g

販売ショップ：ダイソー

副材料まで全て国産！日向屋が手掛ける「安心と信頼」の宮崎グルメ

ダイソーの食品コーナーで、100円の商品に混ざって並ぶ324円のパウチ。実はこれ、宮崎県に拠点を置く「株式会社日向屋」が製造している本格的な鶏炭火焼なんです。最大の特徴は、メインの鶏肉だけでなく、味付けに使用される副材料に至るまで、すべて国産品が使用されていること。

1袋80gあたりのエネルギーは193kcalで、常温保存ができるため、ストックしておけば「あと一品欲しい」という時に大活躍します。素材にこだわり抜いたメーカーの製品が、身近なダイソーで手軽に手に入るのは、嬉しい発見です。

準備はわずか1分弱！お皿不要の「立ててレンジ」が忙しい日の救世主

実際に食べてみて驚いたのが、その圧倒的な手軽さです。疲れて帰ってきた夜、お皿を出すのすら面倒な時がありますよね。この商品は、封を開けずに袋の底を十分に広げ、レンジ庫内の中央に立てて置くだけで加熱が可能。なんと、お皿に移し替える必要がありません。

加熱時間は500Wで1分、600Wならわずか50秒という早さ。1500Wのハイパワーであれば20秒でアツアツになります。

また、お湯で温める場合は、袋のまま熱湯で3分ほど温めればOK。

洗い物を増やさず、食べたい瞬間にすぐ用意できるスマートさは、まさに忙しい毎日の強い味方です。

噛むほどに旨みがじゅわっ！炭火が香る「本物の黒い輝き」に感動

レンジから取り出し袋を開けた瞬間、炭火独特のスモーキーな風味がふわっと広がり、一気に食欲をそそられます。中からは、これぞ宮崎名物というべき炭火焼特有の黒っぽい色をした鶏肉が登場。

一口食べると、鶏肉本来の弾力ある歯ごたえが心地よく、噛むほどに肉と脂の旨みが口の中いっぱいにじゅわっと広がります。

玉ねぎとニンニクの香り豊かなアクセントが加わり、しっかりと効いた塩味がさらにお酒やご飯を進ませます。シンプルながらも奥深い味わいに、100均マニアの筆者も思わず唸ってしまうほどでした。

ダイソーの「宮崎名物鶏炭火焼」は、324円という価格以上の満足感を与えてくれる、驚きのクオリティでした。本格的な炭火の風味と国産素材の安心感、そして準備の楽さまで揃ったこの逸品。今夜の晩酌のお供に、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。