定年退職は、サラリーマン人生のゴールであると同時に、夫婦の新たな生活のスタートラインでもあります。退職金を元手に「田舎暮らし」や「趣味のお店」など、セカンドライフの夢を叶えたいと願う男性は少なくありません。しかし、そのプランはパートナーと共有できているでしょうか。ある夫婦のケースをみていきます。

「君とのんびり蕎麦屋でも」夫の夢、妻の悪夢

「まさか、ここまで拒絶されるとは思っていませんでした。僕はただ、定年後の2人の夢を買ったつもりだったんです」

そう肩を落とすのは、都内在住の川島隆一さん（59歳・仮名）。来春に定年退職を控えています。隆一さんは先日、妻の恵子さん（56歳・仮名）に内緒で、千葉県の山間部にある築80年の古民家を購入しました。価格は500万円。長年貯めてきた定期預金を解約してのキャッシュ一括払いです。

動機は、定年後の「田舎暮らし」でした。現役時代は海外出張が多く、家を空けがちだった隆一さん。「リタイア後は空気のいい場所で、趣味の蕎麦打ちを活かした小さな店でもやりながら、夫婦水入らずで過ごしたい」――そんな夢を抱いていたといいます。

「妻も以前、旅行先で『こういう静かな場所もいいわね』と言っていたんです。また私の『老後はゆっくり自分の店でも持ちたい』という夢を話したときも、『ならカフェを併設したい』と乗り気でした。だから、サプライズで契約書を見せれば喜んでくれるかと」

しかし、週末の朝食時、意気揚々と物件の写真と契約書をテーブルに広げた隆一さんを待っていたのは、恵子さんの悲鳴のような怒声でした。

「あなた、正気？ ひと言の相談もなく、こんな虫が出そうなボロ家を買うなんて！」

最近の恵子さんは、子育てもひと段落して、それまでできなかったサークル活動を始めたり、趣味の観劇を楽しんだりと、充実の日々を送っていました。そのようななか、不便な田舎暮らしなど微塵も望んでいなかったのです。しかも、隆一さんはあろうことか、「退職金が出たら、それを改装費に充てて店を作ろう」とまで口走ってしまいました。

「その瞬間、妻の目が冷え切ったのがわかりました。『定年後も、あなたの夢に付き合わないといけないの？』と言って、その日は部屋から出てきませんでした」

翌日、リビングのテーブルには、記入済みの離婚届――いわゆる“緑の紙”が置かれていました。

「『田舎に行くなら1人で行って。私はこの家（都内のマンション）に残ります』と言われました。古民家は買ったばかりで売るに売れず、手付金どころか全額を失う可能性もあります。退職金が減れば、リフォームはおろか、僕自身の生活さえ立ち行かなくなる……」

定年後の「夫婦の温度差」は致命傷になる

定年を機に夫婦関係が破綻するケースは後を絶ちません。その背景には、夫婦間で「老後の理想像」や「相手への依存度」に大きな乖離があるという現実があります。

ソニー生命保険株式会社がシニア層（50歳〜79歳）を対象に実施した『シニアの生活意識調査（2024年）』によると、「老後も配偶者と一緒に暮らしたいと思うか」という問いに対し、「そう思う」と回答した割合は、男性が92.5%であったのに対し、女性は77.2%にとどまりました。

実に15ポイント以上の「温度差」が存在しており、夫が思うほど、妻は夫との同居生活に執着していない可能性が示唆されています。

また、内閣府『高齢者の生活と意識に関する国際比較調査』でも、高齢男性は社会的なつながりを「配偶者」に求める傾向が強いのに対し、女性は「友人」や「近所付き合い」に重きを置く傾向が見られます。

隆一さんのように、「妻も自分と同じ夢を見ているはずだ」という一方的な思い込みは、長年連れ添った夫婦であっても禁物です。特に、退職金や貯蓄といった「老後の命綱」を、相談なしに大きく動かすことは、信頼関係を一瞬で崩壊させる引き金となります。

定年前こそ、夢を語る前に、シビアな「現実のすり合わせ」が必要だったのかもしれません。

